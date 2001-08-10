Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2019
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11:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают поучаствовать во флешмобе “Чище едешь - дальше будешь”

Сахалинцев приглашают поучаствовать во флешмобе “Чище едешь - дальше будешь”

Флешмоб в поддержку альтернативных видов транспорта “Чище едешь - дальше будешь” стартует на Сахалине. Он приурочен ко Всемирному дню велосипеда, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу движения ЭКА. 

Участники флешмоба узнают о разных способах экологичного перемещения по городу, что делать, если нет возможности отказаться от автомобиля и как внести свой вклад в развитие велоинфраструктуры в своем городе. В рамках флешмоба пройдут вебинары о комфортном и безопасном передвижении по городу на велосипеде и действиях для расширения велосообщества.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте http://ecowiki.ru/ecotransport/ и выполнить ряд несложных заданий с помощью следующих инструкций:

  • отказаться на день от автомобиля, заменив его альтернативными видами транспорта;
  • пересесть на велосипед или самокат и рассказать о своем опыте;
  • изучить велоинфраструктуру в своем районе и добавить ее объекты на карту;
  • добиться организации велопарковки;
  • поделиться опытом передвижения на альтернативных видах транспорта в соцсетях с хэштэгом #чищеедешьдальшебудешь.

Специально для участников флешмоба подготовлены экспертные статьи, инфографика и другие материалы, которые помогут найти ответы на интересующие вопросы и лучше разобраться в теме экологичного транспорта.

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