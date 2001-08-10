Островные энергетики подготовились к грозовому периоду

Энергетики приняли ряд мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных технологических нарушений для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов в грозовой период. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.

Специалисты компании провели осмотр оборудование подстанций и распределительных устройств электростанций, а также проверку готовности к работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, регистраторов аварийных событий, приборов для определения мест повреждений на воздушных линиях (ВЛ) и их включение в работу.

Кроме этого, энергетики организовали взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, с целью оперативного получения прогнозов о времени и ожидаемом характере грозовой активности, подразделениями МЧС России, местными органами власти для предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.

Своевременная и полная подготовка электросетевого комплекса Сахалинэнерго к прохождению грозового периода позволит значительно снизить риск повреждения электрооборудования в зоне ответственности компании.