Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2019
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10:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Островные энергетики подготовились к грозовому периоду

Энергетики приняли ряд мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных технологических нарушений для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов в грозовой период. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.

Специалисты компании провели осмотр оборудование подстанций и распределительных устройств электростанций, а также проверку готовности к работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, регистраторов аварийных событий, приборов для определения мест повреждений на воздушных линиях (ВЛ) и их включение в работу.

Кроме этого, энергетики организовали взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, с целью оперативного получения прогнозов о времени и ожидаемом характере грозовой активности, подразделениями МЧС России, местными органами власти для предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.

Своевременная и полная подготовка электросетевого комплекса Сахалинэнерго к прохождению грозового периода позволит значительно снизить риск повреждения электрооборудования в зоне ответственности компании.

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