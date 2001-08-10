Островные энергетики подготовились к грозовому периоду
Энергетики приняли ряд мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных технологических нарушений для обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов в грозовой период. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.
Специалисты компании провели осмотр оборудование подстанций и распределительных устройств электростанций, а также проверку готовности к работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, регистраторов аварийных событий, приборов для определения мест повреждений на воздушных линиях (ВЛ) и их включение в работу.
Кроме этого, энергетики организовали взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, с целью оперативного получения прогнозов о времени и ожидаемом характере грозовой активности, подразделениями МЧС России, местными органами власти для предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.
Своевременная и полная подготовка электросетевого комплекса Сахалинэнерго к прохождению грозового периода позволит значительно снизить риск повреждения электрооборудования в зоне ответственности компании.
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