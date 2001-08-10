Два млн рублей дополнительно выделят на помощь тяжелобольным сахалинцам
Подход к лечению тяжелобольных людей меняют на Сахалине. В инстаграме главы региона Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология. Необходимую медицинскую помощь готовы оказать в Германии, но цена вопроса слишком высока. Вопрос был озвучен на прямой линии Валерия Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
– Мы можем помочь с лечением любой болезни. Но надо подходить к этому индивидуально. Примеры Вероники Красиной и Богдана Гайнуллина показывают: решения можно и нужно находить, – ответил глава Сахалинской области.
В этом году сумму адресной материальной помощи для тяжело больных сахалинцев и курильчан увеличили с 3 до 5 миллионов рублей.
Для получения средств на дорогостоящее лечение из областного бюджета необходимо пройти несколько этапов. Если медицинскую помощь не могут оказать на Сахалине, нужно обратиться в российские клиники. Если и там лечение невозможно, пациент отправляется за границу.
Но, по словам врио губернатора, эту бюрократическую формальность можно нужно нарушить, когда речь идет о жизни ребенка. Валерий Лимаренко поручил новому руководителю сахалинского минздрава Владимиру Ющуку взять ситуацию Алины Алкановой на личный контроль.
– Мы уже договорились провести телемедицинскую конференцию с лучшими специалистами Российской детской клинической больницы. Если врачи не смогут помочь, отправим ребенка на лечение в Европу, – сообщил Владимир Ющук.
Во время прямой линии также прозвучало эмоциональное выступление из зала о том, что гинекологи Макаровской центральной районной больницы не оказывают медицинскую помощь должным образом. Глава региона поручил руководителю минздрава отправиться в муниципалитет и на месте разобраться в ситуации.
Валерий Лимаренко отметил, что необходимо коренным образом изменить ситуацию в островной медицине. На Сахалине и Курилах будет построено более 50 медицинских объектов. Недостающее оборудование появится в больницах и поликлиниках уже в этом году. Около 200 высококвалифицированных специалистов позволит привлечь система стимулирования: самые высокие в России подъемные, предоставление жилья, компенсация за аренду квартир.
– Я недавно встречался с главами районов, подробно объяснял: вы ответственны за жизни людей. По закону за это отвечают другие люди, а вы отвечаете по совести. Я отвечаю, и вы отвечаете. Главным показателем для них должно быть то, сколько люди живут и почему они умирают. Сейчас люди борются за попадание в поликлинику. Эту ситуацию нужно изменить, и мы это сделаем вместе, – сказал Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?