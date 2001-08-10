Два млн рублей дополнительно выделят на помощь тяжелобольным сахалинцам

Подход к лечению тяжелобольных людей меняют на Сахалине. В инстаграме главы региона Алина Алканова рассказала о том, что у ее ребенка редкая сосудистая патология. Необходимую медицинскую помощь готовы оказать в Германии, но цена вопроса слишком высока. Вопрос был озвучен на прямой линии Валерия Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– Мы можем помочь с лечением любой болезни. Но надо подходить к этому индивидуально. Примеры Вероники Красиной и Богдана Гайнуллина показывают: решения можно и нужно находить, – ответил глава Сахалинской области.

В этом году сумму адресной материальной помощи для тяжело больных сахалинцев и курильчан увеличили с 3 до 5 миллионов рублей.

Для получения средств на дорогостоящее лечение из областного бюджета необходимо пройти несколько этапов. Если медицинскую помощь не могут оказать на Сахалине, нужно обратиться в российские клиники. Если и там лечение невозможно, пациент отправляется за границу.

Но, по словам врио губернатора, эту бюрократическую формальность можно нужно нарушить, когда речь идет о жизни ребенка. Валерий Лимаренко поручил новому руководителю сахалинского минздрава Владимиру Ющуку взять ситуацию Алины Алкановой на личный контроль.

– Мы уже договорились провести телемедицинскую конференцию с лучшими специалистами Российской детской клинической больницы. Если врачи не смогут помочь, отправим ребенка на лечение в Европу, – сообщил Владимир Ющук.

Во время прямой линии также прозвучало эмоциональное выступление из зала о том, что гинекологи Макаровской центральной районной больницы не оказывают медицинскую помощь должным образом. Глава региона поручил руководителю минздрава отправиться в муниципалитет и на месте разобраться в ситуации.

Валерий Лимаренко отметил, что необходимо коренным образом изменить ситуацию в островной медицине. На Сахалине и Курилах будет построено более 50 медицинских объектов. Недостающее оборудование появится в больницах и поликлиниках уже в этом году. Около 200 высококвалифицированных специалистов позволит привлечь система стимулирования: самые высокие в России подъемные, предоставление жилья, компенсация за аренду квартир.

– Я недавно встречался с главами районов, подробно объяснял: вы ответственны за жизни людей. По закону за это отвечают другие люди, а вы отвечаете по совести. Я отвечаю, и вы отвечаете. Главным показателем для них должно быть то, сколько люди живут и почему они умирают. Сейчас люди борются за попадание в поликлинику. Эту ситуацию нужно изменить, и мы это сделаем вместе, – сказал Валерий Лимаренко.