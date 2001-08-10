Расселение сахалинского аварийного жилфонда власти считают серьезным вызовом

Проблемы аварийного жилья разобрал Валерий Лимаренко во время своей первой прямой линии. Напомним, глава региона отвечал на вопросы островитян более четырех часов. Их большое число обращений касалось переселения граждан из ветхого жилья, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Как сказал Валерий Лимаренко, 1 января 2017 года в регионе насчитывалось 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья. 1 января 2019 года эта цифра удвоилась. Однако личные поездки Валерия Лимаренко по области позволили определить истинную картину.

– У нас скрывалась информация о том, что реальный объем аварийного жилья – более 1 млн квадратных метров. Это серьезный вызов для правительства области, – сказал глава региона.

Для решения проблемы принимаются серьезные меры. В ближайшие два года новые квартиры получат жильцы домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Первоначально планировалось, что на это уйдет шесть лет. Но областные власти намерены нарастить темпы работ. Это позволит быстрее предоставить достойное жилье нуждающимся. Большая доля ответственности ложится на глав муниципальных образований, которым предстоит регулировать очередность расселения тех или иных домов в зависимости от их состояния. Также областные власти разработали меры по увеличению объемов строительства жилья до показателя 500 тысяч квадратных метров в год, сообщил Валерий Лимаренко.

Сахалинцы, обращаясь на прямую линию, задавали вопросы и о судьбе конкретных зданий. Например, жительница поселка Быков Долинского района Татьяна Пономарева интересовалась сроками расселения дома №17 по улице Горняцкой. Четыре из шести подъездов здания, в котором она проживает, уже пустуют, их жильцы получили новые квартиры. Как получилось, что дом расселяют частями? Когда же наступит пора новоселья для остальных жильцов?

Подключившийся к разговору по просьбе врио губернатора мэр Долинского района Александр Тугарев сообщил, что дом, о котором идет речь, представляет из себя два рядом стоящих здания, которые по документам числятся как одно.

– Жителей блока из оставшихся 29 квартир, это два подъезда, планируем расселить до конца 2020 года, – рассказал глава муниципалитета.

Среди домов, непригодных для проживания, есть и несколько зданий в Охинском районе. Беспокойство о них высказали жители самого северного муниципалитета. Во время мощного землетрясения в середине 90-х годов прошлого века некоторые дома получили умеренный ущерб. Со временем здания обветшали и теперь жильцам необходимо предоставить новые квартиры. Сегодня в Охинском районе сформирована соответствующая программа, которая финансируется за счет средств областного бюджета. Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона окажет руководству муниципалитета всю необходимую помощь.

– Чем больше жилья вы построите, тем больше будет поддержка, – сказал глава региона, обращаясь к мэру Охинского района Сергею Гусеву.