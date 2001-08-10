Двое курильчан получили звание почётных граждан

Решением Собрания Южно-Курильского городского округа по представлению главы района Вячеслава Власенко звание почетного гражданина присвоено коренному курильчанину Мамонтову Владимиру Константиновичу. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Более 40 лет Владимир Константинович проработал в Южно-Курильском лесничестве, являя собой достойный пример и гордость для всего района. За время работы, при его непосредственному участии были созданы экологические тропы, заповедники, было произведено полное техническое оснащение лесхоза.

«Это достойные люди, которые всю жизнь посвятили нашему муниципальному образованию, работали, поднимали наши хозяйства. На их примерах должна воспитываться молодежь», — подчеркнул Вячеслав Власенко 5 июня, поздравляя Владимира Мамонтова с присвоением почетного звания.

Вместе с Мамонтовым звание почетного гражданина присвоено и бывшему главе села Крабозаводское, старожилу и легенде острова Шикотан – Льву Константиновичу Седых.