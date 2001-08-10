Луговчане внесли предложения в Программу-2025

Вторая по счету стратегическая сессия состоялась в планировочном районе Южно-Сахалинска. Активисты и общественные деятели Лугового совместно определили главные векторы развития своего населенного пункта. Помогали им в этом сотрудники администрации города - представители профильных департаментов взяли на карандаш пожелания жителей, чтобы затем внести их в Программу территориального развития до 2025 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Напомним, в 2014 году в Южно-Сахалинске была проведена работа по обновлению Стратегии-2020. Тогда прошла серия круглых столов по самым актуальным направлениям развития города, тематика обсуждений касалась сферы ЖКХ, жилищного строительства, общественного транспорта, экологии, молодежной политики и приоритетов поддержки старшего поколения и ряда других. В этом процессе приняло участие порядка 400 южносахалинцев, в том числе профильных экспертов по 19 направлениям обновления Стратегии-2020. Общими усилиями Стратегия наполнилась конкретными мероприятиями и стала главным приоритетом в работе администрации города.

По информации профильных структур мэрии, значительная часть наказов горожан, которые легли в основу Стратегии, выполнена. Сегодня возникла необходимость актуализации векторов развития территорий непосредственного проживания горожан: конкретных планировочных районов, микрорайонов, улиц, дворов и домов. В связи с этим мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял решение провести серию стратегических сессий на всей территории города для подготовки территориальной Программы развития до 2025 года.

Встречу в Луговом провели в формате стратегической сессии. Задача для ее участников была вполне реальна - определить, каким будет Луговое в ближайшие 5 лет. На первом этапе обсуждения, после того как эксперты разбились на 3 команды, все сошлись во мнении, что планировочный район должен стать по-настоящему комфортным, безопасным, экологичным и красивым. Следующее задание - определить 10 основных проблем, которые нужно решить в Луговом в ближайшие годы. Затем участникам из других команд предложили оценить старания соперников, выставив каждой проблеме рейтинг от 1 до 10 баллов. Пункты, набравшие больше всего очков, возглавили список актуальных вопросов, решать которые нужно в первую очередь.

Среди наиболее значимых проблем, отмеченных экспертами, можно выделить необходимость капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей. Причем делать это нужно в том числе и на перспективу, ведь планировочный район расширяется, отметили участники стратегической сессии. Второй инициативой, прошедшей отбор, стало строительство социальных объектов. Сюда попали школы, в том числе школа искусств, Дом культуры, спортивный комплекс с бассейном, а также обустройство помещения для местного общества инвалидов. На третьем месте - капремонт жилого фонда, причем реставрировать здания Лугового активисты пожелали в едином стиле.

- За последнее время Южно-Сахалинск заметно преобразился, стал более уютным. Изменения затронули и пригород. А с учетом наших предложений, уверена, более комфортные условия будут созданы и в каждом планировочном районе, и в центре Южно-Сахалинска. Поэтому именно планирование, создание программы развития, особенно с привлечением населения, важно, - отметила одна из представителей актива района, заведующая детским садом № 9 «Чебурашка» Роза Янушковская.

- Очень интересно в новом формате обсудить с активными жителями те проблемы, которые сегодня волнуют большинство жителей района. Я считаю, что формат стратегических сессий позволяет максимально эффективно выявить и предложить актуальные идеи и решения для создания комфортной среды в Луговом, - поделилась капитан одной из команд Ксения Огаркова.

Встреча продолжалась больше часа. Всего отбор прошли 10 инициатив - от капитального ремонта дворов и обустройства дорог до создания зон отдыха, в частности набережной на реке Красносельской. Не забыли и о создании велосипедных дорожек, и о полноценной поликлинике, которой не хватает местным жителям. А в некоторых случаях попросили не строительства, а переноса существующих объектов за пределы планировочного района. В этот список попали расположенная в центре Лугового АЗС, рыбный завод.

- Эксперты на этой встрече сами обозначили проблемы для создания условий качественной жизни в планировочном районе Луговое. Эти вопросы сегодня близки для большинства жителей. Главное, что сформулированные на встрече предложения лягут в Программу-2025, - отметил Александр Пузынин, руководитель управления территорией планировочного района Луговое.

Отметим, что предложение ввести активистов островной столицы в совместную работу над разработкой Программы-2025 высказал на недавней встрече с общественниками Сергей Надсадин. Всего в областном центре и его пригородах пройдут 14 стратегических сессий с участием жителей отдельных территорий. А все собранные предложения будут проработаны специалистами и добавлены в основополагающий документ для дальнейшей реализации. В ближайшее время выдвинутые инициативы обсудят и другие жители Лугового - для этого активисты договорились создать единую группу в мессенджере, чтобы привлечь желающих участников со всего планировочного района.

Сегодня, 5 июня, мероприятие состоится в Дальнем.