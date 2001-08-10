Более 150 островных студентов сдадут экзамен по стандартам WorldSkills

С апреля по июнь свою профессиональную квалификацию подтвердят 152 обучающихся шести учебных заведений Сахалинской области по восьми компетенциям в рамках Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного департамента развития СПО.



Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проводится ежегодно в рамках итоговой государственной аттестации выпускников среднего профессионального образования и предполагает выполнение задания в соответствии с образовательной программой, но с применением международных стандартов WorldSkills. Студенты островного региона в 2019 году выбрали следующие компетенции для подтверждения своей квалификации: «Парикмахерское искусство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Поварское дело», «Хлебопечение», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

После успешного выполнения итогового задания, получив диплом о среднем профессиональном образовании, выпускник также получает документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills - Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Skills Passport вносятся в общую базу данных. Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, что способствует дальнейшему успешному трудоустройству и профессиональному росту выпускников в крупнейших компаниях и предприятиях страны.