Сахалинским льготникам сделают перерасчёт за услуги по обращению с ТКО

В июне сахалинцы, имеющие льготы на оплату коммунальных услуг, получат счета от Сахалинэнергосбыта (филиал ПАО ДЭК), в которых будет отражен перерасчет стоимости услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с января 2019 года. Основанием для перерасчета является приказ Региональной энергетической комиссии от 26.03.2019года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Среди категорий льготников, тариф для которых составит 1 рубль за кв. м., ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, реабилитированные, ветераны труда, ветераны военной и государственной службы, дети войны. Тариф 2 рубля за кв. м. будет учитываться при расчете платы за услугу по ТКО для инвалидов, семей с детьми-инвалидами, многодетных, студенческих и молодых семей.

Если в квитанции не будет указана положенная потребителю льгота, необходимо обратиться к региональному оператору. Также в управлении по обращению с отходами можно адресовать вопросы по качеству предоставления услуги. На сайте компании указаны необходимые номера телефонов и адреса электронной почты: https://aotko65.ru/contact.

По вопросам начисления платы за ТКО жители Сахалинской области могут обращаться в единый контакт-центр Сахалинэнергосбыта, который начал работу в феврале текущего года. Для удобства клиентов работает единый многоканальный телефон; внедрены формы очного и заочного консультирования и интерактивные сервисы. Для предоставления регистрационных документов достаточно сфотографировать документ, подтверждающий право собственности, и направить снимок в WhatsApp-мессенджер по номеру 8-914-083-32-63 с указанием ФИО и лицевого счета.

Сахалинэнергосбыт напоминает, звонки на единый телефон бесплатны для жителей всей области, номер контакт-центра: 8-800-77-537-77. Режим работы центра (заочный): с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.30, в субботу с 9.00 до 15.00. Очное обслуживание по вопросам начисления платы за электроэнергию и ТКО осуществляется в отделениях Сахалинэнергосбыта: Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, 112, кабинет 108; Холмск, пл. Ленина, 9 (Единый расчетно-информационный центр); Углегорск, ул. Красноармейская, 5; Тымовское, ул. Пионерская, 5; Поронайск, ул. Гагарина, 47.

Оплатить счета можно в отделениях «Сахалинэнергосбыта» и почты, в терминалах QIWI и Cyberplat; в МУП «ГИАЦ» (г. Южно-Сахалинск); в ООО «РКЦ» (г. Шахтерск); в банковских отделениях и терминалах. Также можно пользоваться оплатой онлайн в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» и системе «Город». Для жителей Холмска, получающих Единый платежный документ, в системе «Город» предусмотрена прямая оплата. Подробнее о способах оплаты на сайте ПАО ДЭК: https://www.dvec.ru/sakhalin/private_clients/payment/.