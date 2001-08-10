Отопительный сезон завершился в Южно-Сахалинске

Поэтапное прекращение подачи тепла жилому фонду, а также в общественные и административные здания областного центра произошло сегодня ночью. Оборудование центральных тепловых пунктов в 7 микрорайонах Южно-Сахалинска, а также ряда котельных переведено на летний режим работы для обеспечения горячего водоснабжения. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской коммунальной компании.

По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 года прошел в областном центре в штатном режиме.

- Мы обеспечили качественное и надежное теплоснабжение города. Однако объективно нашу деятельность все-таки оцениваем не мы, а наши потребители. Главный результат такой: количество обращений сократилось вдвое, при этом ни по одному из обращений не было выявлено нарушений санитарных норм. Это для нас лучшая оценка итогов работы в отопительный сезон. Мы не утверждаем, что всё безупречно. Технологические инциденты имели место – в январе и феврале произошел ряд отключений жилых домов в Луговом из-за выявленных повреждений на магистральной теплотрассе, питающей планировочный район. Повреждения были устранены оперативно без превышения нормативного срока. Для обеспечения стабильного теплоснабжения жилых домов было принято решение о строительстве временной теплотрассы. Аварийный участок был выведен из эксплуатации и к настоящему времени уполностью капитально отремонтирован, - отметил главный инженер АО «СКК» Александр Грищенко.

СКК уже приступила к активной фазе подготовки к предстоящему отопительному сезону. Первым этапом станет проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. Опрессовки начнутся с 10 июня.

За 4 месяца межотопительного периода в рамках реализации плана мероприятий по подготовке систем тепло-, водоснабжения и водоотведения СКК на 2019 год планируется капитально отремонтировать и реконструировать 7,9 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это наиболее изношенные участки сетей, нормативный срок службы которых истек.

- Особое внимание в этом году будет уделено внутриквартальным сетям, поскольку эти сети имеют самый высокий износ. В рамках капитальных ремонтов дворовых территорий, которая сейчас реализуется в городе, ведем работу по согласованию плановых ремонтов городских коммуникаций между всеми, кто задействован в этом сложном процессе. Мы сообща с городскими властями, подрядными организациями, занимающимися благоустройством дворовых территорий, и коллегами из других ресурсоснабжающих организаций отрабатываем все проекты по ремонту дворов. У нас определен 61 объект - это дворовые территории и участки теплотрасс под проезжей частью, где перед комплексным благоустройством будет выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работа будет вестись практически во всех микрорайонах города. Всего 6,6 километров, - рассказал заместитель генерального директора СКК по капитальным ремонтам и строительству Павел Капишов.

Кроме того, в плане компании полная замена всех сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Северном городке планировочного района Ново-Александровска. Капитальному ремонту подвергнут 688 метров сетей с применением современных гибких армированных трубопроводов Изопрофлекс. Такие трубопроводы уже применялись для замены внутриквартальных сетей в Южно-Сахалинске и п. Санаторном и хорошо себя зарекомендовали. Они не подвержены коррозии и прослужат не менее 50 лет. Вся инженерная инфраструктура Северного городка была передана СКК в эксплуатацию в августе 2018 года.

Дополнительно к этому объему около 2 км сетей будет реконструировано и построено в рамках работ по технологическому присоединению объектов к центральной системе теплоснабжения.