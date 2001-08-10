Островные выпускники сдадут устный экзамен по иностранному языку
Устная часть единого государственного экзамена по иностранному языку пройдет в основной период проведения экзаменов 7 и 8 июня. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минобр.
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку проводится по выбору выпускников по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому (с 2019 года) языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.
Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием.
Продолжительность устной части экзамена – 15 минут. Во всех аудиториях, где проходят экзамены, будет вестись видеонаблюдение. Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в основной период прошел 5 июня.
Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 24 июня.
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