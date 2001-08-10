Проезд для машин перекроют на выезде из Новоалександровска
Ограничения в движении транспорта с сегодняшнего утра введены в районе автомобильного моста через реку Красносельскую по ул. 2-й Хабаровской: от дома № 11 до выезда из Новоалександровска. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
В рамках продолжающихся ремонтных работ моста подрядная организация приступила к работам, требующим введения ограничений для проезда: к отсыпке земполотна, установке бордюрного камня и асфальтированию дорожного полотна.
Чтобы не закрывать проезд полностью, было решено проводить работы по полосам. Ограничения продлятся до 25 июня включительно. Двигаться по одной полосе все это время автомобилисты будут с 08.30 до 19.30. В остальное время движение осуществляется по обеим полосам, отметили в подрядной организации.
Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой заблаговременно продумывать свои маршруты.
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