Сахалинцы могут оценить качество работы ЖКХ
Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в онлайн-опросе. Жители области могут оценить качество работы служб в сферах ЖКХ, транспортного обслуживания и автомобильных дорог в каждом муниципалитете. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Ежегодный опрос островитян об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог проводится с целью тщательного анализа состояния дел в перечисленных сферах.
Опрос проводится анонимно, его результаты будут использоваться с целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. В процессе прохождения опроса, помимо выбора предложенных вариантов ответов, по некоторым вопросам можно оставить свой комментарий или уточнение, что дает возможность указать на проблему адресно по конкретному району или улице.
К сожалению, в последнее время регистрируется сокращение участников интернет-опросов. В текущем году свое мнение о работе местных чиновников выразили гораздо меньше человек, чем в прошлом. Кроме того, наблюдается неравномерное распределение голосов: южносахалинцы более активны, чем жители Курильских островов или центральных районов области.
Правительство области призывает сахалинцев активнее участвовать в онлайн-опросах, которые сегодня доступны каждому жителю области.
Напомним, опрос проводится в соответствии с указом главы Сахалинской области. Его результаты будут ежегодно представляться на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций, которых находится в собственности Сахалинской области или в муниципальной собственности, оказывающих услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения.
Принять участие в онлайн-опросе может каждый житель области, имеющий доступ в интернет. Ссылка на опрос размещена на главной странице официального сайта губернатора и правительства Сахалинской области.
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