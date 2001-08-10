Жители Дальнего и Елочек решили, как будут развиваться их районы

Третья стратегическая сессия «Твой! Южный», которая объединила наиболее активных жителей Дальнего и Елочек, состоялась в Южно-Сахалинске. Мероприятие призвано определить те проблемы, которые в первую очередь волнуют жителей конкретных планировочных районов и микрорайонов города. А также выявить пути их решения.

Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, в дальнейшем они лягут в основу территориальной Программы развития Южно-Сахалинска до 2025 года. В соответствии с документом муниципальные власти будут выстраивать работу по созданию комфортной среды проживания для каждого района городского округа.

- Замечательно, когда сигналы принимают непосредственно от нас, жителей, и разрабатывают стратегию развития города в соответствии с пожеланиями жителей микрорайона, - отметил один из участников стратегической сессии Иван Бутаков. - Как человеку, который радеет за развитие детского и подросткового спорта, мне приятно, что идея строительства универсального спортивного комплекса в Дальнем тоже оказалась в числе приоритетных.

Положительную оценку встрече дала еще одна участница Лариса Корниенко. Женщина проживает в Дальнем с 2015 года.

- Очень важно, что проблемы выясняются на уровне жителей. Это не видение администрации, а информация от тех, кто живет здесь, кто регулярно сталкивается с какими-то трудностями, - подчеркнула она.

Спустя час с небольшим после начала мероприятия, общими усилиями экспертов были выделены 10 задач, которые должны стать приоритетными для администрации города. В их числе строительство поликлиники в Дальнем, расселение жителей ветхих домов в Елочках и возведение новых, газификация территорий, обеспечение качественного централизованного водоснабжения и другие.

- Внимание властей к нашей территории, в том числе и участие в подобной сессии, дает большую уверенность, что комфортные условия проживания здесь будут созданы, нужно только набраться терпения. Для нас, жителей Дальнего, очень важно, чтобы наше мнение было учтено при разработке Программы-2025, - сказал участник встречи Александр Понажев.

Напомним, в 2014 в областном центре прошла работа по обновлению Стратегии-2020. В ходе 19 круглых столов, в которых участвовали около 400 южносахалинцев, были выбраны приоритетные задачи в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и другие. Вместе с тем мэр Сергей Надсадин, отмечая не меньшую значимость проблемных вопросов, связанных с проживанием людей в конкретных микрорайонах города, принял решение провести в июне 2019 года серию стратегических сессий для подготовки территориальной Программы развития до 2025 года.

Следующая стратегическая сессия пройдет сегодня, 6 июня, в Новоалександровске.