Ремонт четырех дворов стартовал в Южно-Сахалинске

Капитальный ремонт дворовых территорий стартовал в Южно-Сахалинске. Сегодня в активной фазе производятся работы по четырем адресам: пр. Победы, 67, ул. Комсомольская, 165, 287, 294.

Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию города, в этом году дворовые территории будут обновлены как в самом областном центре, так и в Синегорске, Новоалександровске и Луговом. Всего в планах на этот год отремонтировать порядка 40 дворовых территорий, объединяющих около 100 домов.

Первым, кто приступил к благоустройству дворовой территории, стало ООО «Строительное дело». По словам инженера технического надзора компании Алексея Громыко, в рамках муниципального контракта во дворе дома №67 по пр. Победы будет расширена и заасфальтирована придомовая территория, обустроены тротуары и проведено озеленение.

- Работы выполняются с опережением графика: срок исполнения контракта - 1 августа, мы же планируем уйти с объекта примерно через 2 недели. Проблем при выполнении ремонта не возникало. Жалобы от жильцов не поступали. Они даже пошли навстречу: освободили придомовую территорию от личного автотранспорта, - добавил он.

С 3 июня начались работы по капитальному ремонту дворовой территории на ул. Комсомольской, 165, 167, 167а. В рамках муниципального контракта ООО «Арминэ» заменит дорожное полотно, обустроит бордюрный камень, тротуары и отмостку. Кроме того, будут проведены мероприятия по озеленению придомовой территории. Проектом предусмотрено и обустройство специальной площадки для выгула собак. Для юных жителей на месте старого корта появится новый спортивный комплекс с футбольным полем, тренажерами и детскими игровыми площадками.

- Одновременно на данном участке производится замена систем тепло- и водоснабжения, а также канализации. Работы синхронизированы - каждый занимается своим делом. В благоустройстве заняты 10 сотрудников нашей компании и 4 единицы техники. На данном этапе проходят подготовительные работы: снимается асфальт и производится выборка земполотна. Срок окончания работ согласно графику - 1 августа, - рассказал инженер ООО «Арминэ» Константин Рязанов.

Еще один муниципальный подрядчик - ООО «Технострой-Гарант» - с начала июня приступил к капитальному ремонту дворовой территории по адресам: ул. Комсомольская, 294, 294а, 296а, ул. Пуркаева, 43а.

- Здесь обустроят отмостки, заменят сети, дорожное основание и полотно, обустроят зеленые зоны, а также установят малые архитектурные формы. В работах задействованы порядка 20 сотрудников и более 10 единиц техники. В планах - завершить работы примерно через 1,5 месяца, - сказал генеральный директор компании Александр Им.

Крайний срок выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий в рамках муниципальных контрактов - 1 октября.

Полный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, подлежащих благоустройству или капитальному ремонту в 2019 году, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.