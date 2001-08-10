Мэр Южно-Сахалинска: оздоровление населения - наш приоритет

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с руководством областной клинической больницы. Градоначальник поддержал идею строительства нового хирургического корпуса, в котором сегодня нуждается областной центр. В ходе беседы также были затронута вопросы кадровой политики и другие аспекты развития здравоохранения, на которые в рамках своих полномочий может повлиять муниципалитет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

- Для нас важна не только забота об уровне и качестве жизни в областном центре, обновлении инфраструктуры, создании комфортной городской среды, но и формирование условий для оздоровления наших граждан, - подчеркнул в беседе Сергей Надсадин. - Активное долголетие, увеличение продолжительности жизни, повышение качества медицинского обслуживания сегодня являются ключевыми национальными задачами, поставленными перед нами президентом и руководителем региона. Естественно, на уровне муниципалитета мы стараемся всячески этому содействовать, в том числе поддерживаем идею возведения нового медицинского объекта, который позволит увеличить объем высокотехнологичной помощи и сложных хирургических манипуляций не только для южносахалинцев, но и для жителей всего региона.

Сергей Надсадин ознакомился с планами строительства на территории клинической больницы хирургического комплекса, рассчитанного на 30 тысяч операций в год, отметив значимость этого объекта для областного центра. Глава города подчеркнул, что на возведение медицинских учреждений администрация Южно-Сахалинска обращает особое внимание. Так, с учетом роста населения был выделен участок 7000 кв. м для строительства поликлиники в Дальнем.

В областном центре при поддержке администрации планируется реализовать инвестиционный проект по созданию медицинского центра профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний. В рамках реализации проекта задумано строительство по ул. Ленина 2-этажного здания общей площадью 1476 кв. м, ориентированного на обеспечение доступности медицинской помощи жителям городского округа вне зависимости от социального статуса и уровня доходов.

Вопрос оздоровления населения, и в первую очередь детского, - один из ключевых. В том случае, если получение медицинской помощи на территории региона или по выделяемым квотам невозможно, некоторые категории горожан могут рассчитывать на поддержку. Оказание материальной помощи на оплату дорогостоящих медицинских (реабилитационных) услуг гражданам в трудной жизненной ситуации, является важным направлением муниципальной социальной политики. В приоритете семьи с детьми. Так, только в 2018 году оказана помощь 133 семьям из Южно-Сахалинска на лечение несовершеннолетних горожан, общая сумма выплат составила более 10 млн рублей. За текущий период этого года помощь получили 73 горожанина, выплачено более 953 тыс. рублей.

Южносахалинцы также могут рассчитывать на компенсацию фактических затрат в размере до 15 тыс. рублей на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов (стоимость 1 единицы - от 1 тыс. рублей и выше), специализированного питания, технических средств, необходимых по жизненным показаниям.

Во время встречи с руководством больницы был затронут и кадровый вопрос. Медицинским работникам на территории городского округа предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. Сотрудники системы здравоохранения имеют право на приоритетное зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. За последние 4 года выдано 73 направления для зачисления детей врачей амбулаторно-поликлинического звена в детские сады.

Кроме того, молодым специалистам, не имеющим стажа работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере до 10 тыс. рублей. Медицинские работники могут рассчитывать и на предоставление арендного или служебного жилья. В настоящее время в служебных квартирах муниципального жилищного фонда проживают 56 врачей. Администрацией прорабатывается вопрос о безвозмездной передаче земельных участков для строительства служебного жилья для вышеуказанной категории, что позволит снизить стоимость квадратного метра и улучшить жилищные условия работников бюджетной сферы.

Сотрудники больницы также отметили большую работу муниципалитета в информировании населения, пропаганде здорового образа жизни и поддержку мероприятий, направленных на оздоровление населения, еще раз напомнив, что профилактика - это лучшее лечение.