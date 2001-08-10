Южносахалинцы, нарушающие правила пользования квартирами, могут их лишиться

Собственники, которые нарушают правила пользования жилым помещением, могут лишиться квартиры. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В администрации Южно-Сахалинска утвержден порядок, позволяющий применять меры к собственникам квартир, которые нарушают правила пользования жилыми помещениями: используют их не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно обращаются с жильем, допуская его разрушение.

Механизм действует следующим образом. При администрации создана рабочая группа, которая вправе на основании заявлений и обращений граждан и юридических лиц проводить осмотр жилого помещения (после вручения уведомления собственнику). По результатам осмотра составляется акт. В случае выявления нарушений собственнику выдается предупреждение с указанием срока для устранения нарушений. Затем проводится повторный осмотр. Если нарушения не устранены, выносится повторное предупреждение. Если и его собственник игнорирует, администрация обращается в суд с исковым заявлением. Крайние меры, и самые печальные для собственника, - продажа с публичных торгов жилого помещения с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Накануне рабочая группа представителей администрации Южно-Сахалинска предприняла попытку попасть в одну из квартир в доме №10 по пр. Победы. На владельцев несколько лет подряд поступают жалобы от соседей. В двух квартирах содержатся собаки и кошки, которых не выводят на улицу. По всем признакам помещения находятся в антисанитарных условиях, из-за чего, по словам соседей, в подъезде и примыкающих квартирах ощущается соответствующий запах, размножаются мухи, тараканы. Ранее специалисты мэрии неоднократно выезжали на место, однако в квартиру им удалось попасть только один раз. Но, поскольку она находится в собственности, законных оснований применять к жильцам какие-либо меры у администрации не было. Теперь же появилась возможность повлиять на ситуацию.

Как рассказали в отделе муниципального жилищного контроля, собственники квартиры получили официальное уведомление об осмотре помещения, были назначены дата и время. Однако дверь в квартиру так никто и не открыл. Дальнейшие действия администрации - обращение в суд, чтобы обязать собственников предоставить доступ в квартиру для ее осмотра.

В случае аналогичных ситуаций с нерадивыми соседями горожане могут обратиться с заявлением в управление жилищной политики по телефону 300-747, доб. 1 (в рабочее время). Рабочая группа на его основании назначит дату осмотра.