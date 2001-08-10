Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июня 2019
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11:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы, нарушающие правила пользования квартирами, могут их лишиться

Собственники, которые нарушают правила пользования жилым помещением, могут лишиться квартиры. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В администрации Южно-Сахалинска утвержден порядок, позволяющий  применять меры к собственникам квартир, которые нарушают правила пользования жилыми помещениями: используют их не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей либо бесхозяйственно обращаются с жильем, допуская его разрушение.

Механизм действует следующим образом. При администрации создана рабочая группа, которая вправе на основании заявлений и обращений граждан и юридических лиц проводить осмотр жилого помещения (после вручения уведомления собственнику). По результатам осмотра составляется акт. В случае выявления нарушений собственнику выдается предупреждение с указанием срока для устранения нарушений. Затем проводится повторный осмотр. Если нарушения не устранены, выносится повторное предупреждение. Если и его собственник игнорирует, администрация обращается в суд с исковым заявлением. Крайние меры, и самые печальные для собственника, - продажа с публичных торгов жилого помещения с выплатой собственнику вырученных средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Накануне рабочая группа представителей администрации Южно-Сахалинска предприняла попытку попасть в одну из квартир в доме №10 по пр. Победы. На владельцев несколько лет подряд поступают жалобы от соседей. В двух квартирах содержатся собаки и кошки, которых не выводят на улицу. По всем признакам помещения находятся в антисанитарных условиях, из-за чего, по словам соседей, в подъезде и примыкающих квартирах ощущается соответствующий запах, размножаются мухи, тараканы. Ранее специалисты мэрии неоднократно выезжали на место, однако в квартиру им удалось попасть только один раз. Но, поскольку она находится в собственности, законных оснований применять к жильцам какие-либо меры у администрации не было. Теперь же появилась возможность повлиять на ситуацию.

Как рассказали в отделе муниципального жилищного контроля, собственники квартиры получили официальное уведомление об осмотре помещения, были назначены дата и время. Однако дверь в квартиру так никто и не открыл. Дальнейшие действия администрации - обращение в суд, чтобы обязать собственников предоставить доступ в квартиру для ее осмотра.

В случае аналогичных ситуаций с нерадивыми соседями горожане могут обратиться с заявлением в управление жилищной политики по телефону 300-747, доб. 1 (в рабочее время). Рабочая группа на его основании назначит дату осмотра.

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