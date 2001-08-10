Обновлённую ярмарочную площадку готовятся открыть в областном центре

Специалисты завода стройматериалов им. Федотова завершают благоустройство территории под ярмарочную площадку в районе Дома торговли. Ярмарка в новом формате будет постоянно действующей в летне-осенний сезон, вплоть до ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Более того, решение по объему финансирования было принято таким образом, чтобы благоустройство затронуло не только саму площадку для торговли, но и прилегающие элементы. Асфальтирование первого участка завершено. Если планы не скорректирует погода, то уже до конца недели пространство обновят полностью.

Территория будет разделена на две части - торговую и развлекательную. В первой части разместят несколько десятков стилизованных павильонов. Они предназначены для реализации товаров местных товаропроизводителей и иной востребованной продукции. В развлекательной зоне появятся несколько игровых комплексов и каруселей для детей, установят шатры для мастер-классов. Для посетителей будет работать и фуд-корт. В это время на сценической площадке смогут выступать лучшие творческие коллективы региона.

Площадка станет одним из мероприятий масштабного проекта «Сахалинская ярмарка», который реализуется по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко. Перед организаторами стоит задача создать новое пространство не только как торговую зону, но и как возможность для досуга, семейного времяпрепровождения.

- Совместно с учреждениями культуры готовим тематические встречи, фестивали, конкурсы, мастер-классы, акции по продвижению продукции местных товаропроизводителей, работаем над скидочными программами - словом, делаем все, чтобы у посетителей была возможность с пользой провести время и приобрести вкусную и свежую продукцию от лучших продавцов. Тем более что потенциал местных брендов очень большой, им есть что предложить потребителям, - отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова. - Отрадно, что наш опыт оценили на общероссийском уровне в рамках конкурса «Торговля России-2019». В номинации «Лучшая ярмарка» победителем стало наше мероприятие на Масленицу в Южно-Сахалинске. Это обязывает к дальнейшему развитию в интересах южносахалинцев.

Первое большое мероприятие пройдет на обновленном пространстве уже на следующей неделе, в День России.