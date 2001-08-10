Улицу Вокзальную Южно-Сахалинска реконструируют

Ремонт улично-дорожной сети продолжается в Южно-Сахалинске. В рамках муниципального контракта будет приведен в порядок участок улицы Вокзальной от Карла Маркса до Сахалинской.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской мэрии, чтобы полностью не закрывать движение для транспорта, подрядной организацией принято решение проводить капремонт участками. Сегодня работы ведутся от ул. Карла Маркса до пересечения с Компроспектом. В связи с этим движение как личного, так и общественного транспорта осуществляется через привокзальную площадь. По окончании работ на данном участке он будет открыт для движения.

Напомним, в рамках муниципального контракта на 800-метровом участке заменят сети водоснабжения, ливневую и бытовую канализацию, дорожное полотно, а также установят защиту всех кабельных линий, обустроят уличное освещение, пешеходные зоны. Работы будут завершены к 15 ноября.