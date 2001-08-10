Сергей Надсадин наградил сотрудников, среагировавших на нападение в мэрии

Торжественная церемония награждения сотрудников, которые 3 июня, рискуя собственной жизнью, оказали сопротивление ворвавшемуся в мэрию преступнику, состоялась в южно-сахалинской мэрии. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

- Стоит отметить, что действия работников администрации, бросившихся на помощь коллеге, были решительными: они не думали, что тоже могут пострадать. Как оказалось, помимо топора злоумышленник имел при себе еще и другое опасное оружие. Люди не растерялись, задержали нападавшего, а также до приезда медработников оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, - рассказал первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации города Алексей Фризюк.

Первым, кого поблагодарил мэр областного центра Сергей Надсадин, стал начальник отдела контроля объемов финансового обеспечения закупок департамента финансов Сергей Королюк. Мужчина быстрее всех пришел на помощь потерпевшему. За проявленные мужество, решительность и отвагу, а за также спасение жизни человека ему вручили благодарственное письмо.

В числе награжденных также ведущий советник отдела международных и межрегиональных связей Александр Кравцов, инженер-электроник отдела управления закупками управления информатизации МКУ «Управление делами администрации Южно-Сахалинска» Виталий Дундуков, специалист отдела обслуживания, содержания зданий и помещений управления хозяйственного обеспечения МКУ «Управление делами администрации Южно-Сахалинска» Чо Ден Те.

Кроме того, благодарственные письма за профессионализм при оказании первой помощи в чрезвычайной ситуации и умение взять на себя ответственность при спасении жизни человека вручили старшему инспектору отдела по работе с обращениями департамента по обращениям граждан и организационной работе Людмиле Каракозовой, ведущему специалисту отдела регулирования инвестиционной деятельности и развития муниципально-частного партнерства департамента экономического развития Александре Поповой и инспектору отдела по работе с документами и контролю управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации Южно-Сахалинска» Олесе Пряженцевой.

- Ваш поступок действительно героический. Многие из вас даже не знали пострадавшего: он пришел работать в администрацию недавно. Но все равно, не раздумывая, бросились на его защиту. Я рад, что у нас трудятся такие замечательные люди, - отметил мэр областного центра Сергей Надсадин.

Напомним, нападение на сотрудника мэрии произошло днем 3 июня. После произошедшего мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. Сегодня он чувствует себя хорошо. Его жизни ничего не угрожает. По словам врачей, парень активно идет на поправку. В ближайшие дни он будет выписан на амбулаторное лечение.

Также отметим, что в администрации Южно-Сахалинска по поручению Сергея Надсадина разрабатывается дополнительный комплекс мер, призванных повысить безопасность работников.