Больше 40 мест для свободного лова лососей появилось на островах

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ минсельха, который разрешает любительский лов лососевых на Сахалине и Курилах в местах традиционного отдыха и рыбалки. Спустя 10 дней после опубликования документа новые правила вступят в силу, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Ранее участков, где сахалинцы могли ловить лососевых на удочку без приобретения путевок, не было совсем. На островах было несколько зон, где велась рыбалка по путевкам.

С инициативой разрешить любительский вылов на Сахалине и Курилах выступил глава островного региона Валерий Лимаренко. Идею поддержал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

– Как известно, вопрос о свободном вылове горбуши поднимался неоднократно, но принципиальное решение по нему было принято только после встречи Валерия Лимаренко и Ильи Шестакова. Сейчас эта тема особенно актуальна. Наконец-то сахалинцы и курильчане получили законное и долгосрочное право пользования лососевыми богатствами прибрежных акваторий для собственного потребления, – отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных.

Промысел тихоокеанских лососей в Сахалинской области начнется в июле, а это значит, что к началу предстоящей путины сахалинцы и курильчане будут иметь право вылова до трех экземпляров рыбы, или до пяти килограммов на человека в сутки. Всего в муниципальных образованиях планируется открыть для любительского рыболовства 44 места.

Свободный вылов горбуши предложено организовать на излюбленных у рыбаков участках: пролив Красноармейский и морское побережье на отдалении от устья реки Мерея в Корсаковском городском округе, а также в районе поселка Музьма в Охинском городском округе, и других местах.

Напомним, в минувшем году рыбаки островного региона добыли более 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Объем вылова горбуши – 85,5 тысяч тонн – стал максимальным за последние 5 лет. Кеты добыто около 40 тысяч тонн, что превосходит результаты предыдущей путины в полтора раза.

При этом, согласно официальным данным, рыбаки-любители в 2018 году выловили 126 тонн рыбы – то есть всего 0,1 процента от общего объема добытых биоресурсов. В 2015 году жителям островной области было выдано 45 тысяч бесплатных путевок для лова горбуши. Максимальный суммарный вылов тогда был оценен на уровне 200 тонн, или 0,4 процента добытой горбуши.

Эти цифры свидетельствуют о том, что деятельность рыбаков-любителей не может нанести ущерба природным запасам.