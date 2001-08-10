Электронные квитанции за свет предлагают оформить сахалинцам
В июне 7 160 частных клиентов Сахалинэнергосбыта получили квитанции со счетами за потребленную электроэнергию и услуги по обращению с отходами на электронную почту. С начала года количество граждан, перешедших на электронные квитанции, выросло почти на 700 человек.
Преимущество электронных документов перед бумажными аналогами, прежде всего, в конфиденциальности. Кроме того, оформив эту услугу, клиент компании всегда будет иметь доступ к квитанции, даже находясь за пределами региона. Сводится к минимуму вероятность потери квитанции из-за отсутствия или ненадлежащего состояния почтовых ящиков в многоквартирных домах.
Подать заявку на электронную квитанцию можно на сайте ПАО ДЭК.
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