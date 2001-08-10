Улицу Тихоокеанскую областного центра временно закроют для проезда
Ремонтные работы по замене канализационного коллектора с 10 июня стартуют на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске. На время их проведения будут вводиться ограничения для движения автотранспорта. К жилым домам организуют подъездные пути, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Подрядная организация будет производить работы участками в 100-150 метров. Начнутся они с западной стороны улицы: от дома №4, а завершатся около перекрестка с улицей Комсомольской.
Первым после 10.00 закроют участок от дома №4 до №6. как только работы на нем завершатся, его откроют для движения.
Непосредственное место производства работ будет находиться на проезжей части. По окончании ремонтных работ подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство: уложит новое асфальтобетонное покрытие.
Срок исполнения муниципального контракта — 1 ноября 2019 год.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
13:30 16 Мая В Южно-Сахалинске 25 мая пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2019»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?