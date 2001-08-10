Улицу Тихоокеанскую областного центра временно закроют для проезда

Ремонтные работы по замене канализационного коллектора с 10 июня стартуют на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске. На время их проведения будут вводиться ограничения для движения автотранспорта. К жилым домам организуют подъездные пути, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Подрядная организация будет производить работы участками в 100-150 метров. Начнутся они с западной стороны улицы: от дома №4, а завершатся около перекрестка с улицей Комсомольской.

Первым после 10.00 закроют участок от дома №4 до №6. как только работы на нем завершатся, его откроют для движения.

Непосредственное место производства работ будет находиться на проезжей части. По окончании ремонтных работ подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство: уложит новое асфальтобетонное покрытие.

Срок исполнения муниципального контракта — 1 ноября 2019 год.