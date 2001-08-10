Экологический субботник прошел в областном центре
Добровольцы очистили берега реки Рогатки от мусора в районе пересечения улиц Милицейской и Бумажной. Участие в акции приняли и южносахалинцы, которые просили помощи в уборе территории. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
Летом этот район популярен среди горожан и гостей областного центра. Но далеко не все проявляют гражданскую ответственность, из-за чего вдоль реки скапливается мусор. Участниками экологического десанта стали школьники, материальную поддержку и помощь в организации вывоза мусора оказал и департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска — на месте работала тяжелая техника. А представители агентства по делам ГО и ЧС с помощью бензопил убрали с территории опавшие ветки, засорявшие берег реки.
За два часа участники субботника смогли собрать достаточно мусора, чтобы загрузить два КАМАЗа.
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