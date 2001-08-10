Новая аллея появилась в Южно-Сахалинске

Около 50 кустарников накануне высадили представители ассамблеи народов Сахалинской области и волонтеры из города Ансан. Растения стали подарком Южно-Сахалинску от города-побратима, переданными через региональную организацию «Сахалинские корейцы». как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию города, кустарники украсили территорию корейского культурного центра. Напомним, с инициативой по ее обустройству в конце мая к мэру Сергею Надсадину обратилась председатель совета ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова.

Высадке кустарников дождь — не помеха. Вооружившись лопатами и саженцами, делегация из Кореи и представители островных диаспор всего за полчаса рассадили около полусотни растений.

- У нас осталось ещё около полусотни саженцев, подаренных нашими друзьями из Кореи. В ближайшее время мы планируем высадить их на аллее дружбы, где будут участвовать представители всех национальностей, проживающих на островах. Все, кто входит в ассамблею народов Сахалинской области, - поделилась планами Майя Кириллова.

Идея создания российско-корейской аллеи в Южно-Сахалинске родилась несколько лет назад, во время визита на Сахалин вице-мэра Ансана. В этом городе Страны утренней свежести также высажена аллея в честь островного побратима.

Сегодня в Ансане проживает самая большая конгломерация сахалинских корейцев — там проживают свыше 800 переселенцев. В сентябре, когда Южно-Сахалинск будет отмечать свой день рождения, на праздник прибудет делегация администрации Ансана, чтобы встретиться с Сергеем Надсадиным и определить дальнейшие пути совместной деятельности.