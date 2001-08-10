Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2019
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12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с корсаковцами

Глава региона Валерий Лимаренко посетит с рабочей поездкой Корсаковский район. Он осмотрит ряд социально значимых объектов, проведет совещания с руководством муниципалитета, а также встретится с жителями. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.

Задать вопросы Валерию Лимаренко корсаковцы смогут во вторник, 11 июня, в культурно-досуговом центре «Океан» по адресу: пер. Молодежный, д. 7. Начало встречи – в 18.00.

Там же в 16.30 начнется личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками районной администрации.

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