64,79|73,21|62,73
12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Валерий Лимаренко встретится с корсаковцами
Глава региона Валерий Лимаренко посетит с рабочей поездкой Корсаковский район. Он осмотрит ряд социально значимых объектов, проведет совещания с руководством муниципалитета, а также встретится с жителями. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Задать вопросы Валерию Лимаренко корсаковцы смогут во вторник, 11 июня, в культурно-досуговом центре «Океан» по адресу: пер. Молодежный, д. 7. Начало встречи – в 18.00.
Там же в 16.30 начнется личный прием граждан министрами областного правительства и сотрудниками районной администрации.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:32 Сегодня Холмские спортсмены первенствовали на летнем фестивале ГТО
09:10 Сегодня Цирк "Шапито" нарушил закон в Южно-Сахалинске
- 09:50 Сегодня Курильчане ощутили землетрясение
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
13:30 16 Мая В Южно-Сахалинске 25 мая пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2019»
12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?