В прошлом году каждый островитянин обратился к врачу 11 раз

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. В нынешнем году он приходится на 16 число. По традиции, Сахалинстат подготовил к празднику статистические данные.

Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, в 2018 году в системе здравоохранения области (без микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) насчитывалось 31 больничная организация и 96 амбулаторно — поликлинических организаций (с общей мощностью 12,5 тыс. посещений в смену). В составе структурных подразделений находилось 92 фельдшерско — акушерских пункта, 141 дневной стационар всех типов, 31 дерматовенерологическое отделение, 22 зубопротезных кабинета, 17 наркологических отделений.

Коечный фонд круглосуточных стационаров составил 5570 коек и сократился на 193 единицы по сравнению с 2017 годом. На одну больничную койку в 2018 году приходилось 87 жителей области (в 2017 году — 85).

На конец 2018 года медицинскую помощь населению оказывали 2843 врача всех специальностей (58 врачей в расчете на 10 тыс. человек населения). Из общей численности врачей наибольшая доля приходилась на врачей терапевтического профиля — 21,8%, хирургического профиля — 11,4% и педиатров — 8,5%.

Численность среднего медицинского персонала в 2018 году составила 6471 человек (132 человека в расчете на 10 тыс. жителей области). Из них 69% - медицинские сестры, 10% - фельдшеры.

Высшую и первую категории среди врачей имели 873 человека или 30,7% от общего количества врачей, из них: 74 терапевта, 67 акушеров-гинекологов, 64 педиатра, 57 хирургов, 31 невролог, 24 офтальмолога, 23 стоматолога, 21 психиатр,16 отоларингологов. Из среднего медицинского персонала высшую и первую категории имели 1997 работников (30,9% от общей численности среднего медицинского персонала). В их числе — 1436 медицинских сестер, 137 фельдшеров, 134 акушера, 58 лаборантов, 7 зубных врачей.

Каждый житель островного региона обратился за медицинской помощью к врачам в среднем 11 раз. Всего в прошлом году было зарегистрировано 5,2 млн. посещений врачей (включая профилактические и к зубным врачам). Это на 2,4% меньше, чем в 2017 году.

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения Сахалинской области по полному кругу организаций за 2018 год составила 70162 рубля и возросла по сравнению с 2017 годом на 21,4%, реальный рост (учитывая рост цен на товары и услуги) составил 19,2%. В январе - марте 2019 года среднемесячная заработная плата в здравоохранении составила 78902 рубля и возросла по сравнению с январем - мартом 2018 года на 18,4%, в реальном выражении, с учетом инфляции, увеличилась на 14,4%. Заработная плата врачей (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений государственных лечебных учреждений, в I квартале 2019 года составляла 145279 рублей, среднего медицинского персонала — 78871 рубль, младшего медицинского персонала — 71626 рублей.