Подготовка к отопительному сезону началась в Южно-Сахалинске
Сотрудники сахалинской коммунальной компании начали проверку на прочность тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов. Сегодня опрессовке будут подвергнуты две тепломагистрали в северной части Южно-Сахалинска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СКК.
Плановые гидравлические испытания сетей проходят по согласованному с администрацией города графику. Организациям ЖКХ (УК, ТСЖ, ЖСК) направлены соответствующие уведомления.
В СКК отмечают, летняя диагностика тепловых сетей – одна из важнейших составляющих качественной подготовки к предстоящей зиме. Испытания сетей проводятся путем подачи теплоносителя повышенным давлением для выявления скрытых дефектов на магистральных и распределительных сетях. Это позволяет максимально точно определить участки теплосетей, которые нуждаются в первоочередном ремонте.
Сахалинская коммунальная компания обращает внимание горожан о необходимости соблюдения мер предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех замеченных утечках и парениях на трубопроводах и из тепловых камер просим сообщать по телефону диспетчерской службы СКК: 72-30-13, 72-33-89.
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