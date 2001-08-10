Более 60 островитян соберёт школа для одарённых детей
Сахалинские ребята соберутся в школе для одаренных детей «Эврика». Она объединит 65 школьников из 10 муниципальных образований области. Летняя сессия пройдет с 10 по 30 июня на базе стационарного лагеря в поселке Таранай и анивской школы №1. Кстати, в этом году «Эврика» отмечает 30-летний юбилей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный центр оценки качества образования.
Ученики «Эврики» - это отличники в учебе и неоднократные победители предметных олимпиад и конференций. Три летних недели старшеклассники посветят углубленному изучению предметов физико-математического и химико-биологического направлений. В расписание школы включены теоретические и практические занятия. Всего около 6 уроков в день. Специально для обучения ребят в школу приглашены педагоги из Новосибирского института органической химии, Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, Специализированного учебно-научного центра Северо-Восточного федерального округа Якутска, Сахалинского госуниверситета и школы №2 Анивы.
Одним из преимуществ школы «Эврика» является совмещение учебной и насыщенной внеучебной деятельности. Торжественное открытие летней смены состоится 13 июня в 15:00 на территории лагеря в поселке Таранай Анивского района.
Школа для одаренных детей «Эврика» организована Центром выявления и поддержки одаренных детей Регионального центра оценки качества образования совместно с министерством образования области при поддержке международного консорциума "Сахалин-1".
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