«Депутатский десант» посетил Курильские острова

Многодневная экспедиция на Камчатку и Курильские острова депутатов Государственной думы Федерального Собрания России и ученых-историков состоялась в рамках реализации военно-исторического проекта – альманах «Победители». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Южно-Курильскую администрацию.

Эта новая книга, уже пятая, которая будет издана под патронажем депутата Госдумы Георгия Карлова, она, как и прежние тома, посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, участникам освобождения Курильских островов от японских милитаристов.

О них, погибших и оставшиеся в живых после кропролитных боев на острове Шумшу и на других фронтах прошедшей войны, будут рассказы в новом альбоме памяти.

Стоит напомнить, что Южные Курилы впервые посетили в 1945 году такие высокопоставленные чиновники, сначала бывшего СССР: Анастас Микоян - первый заместитель главы правительства СССР, маршал А. М. Василевский, адмирал И. С. Юмашев. Затем, в 70-е годы, острова с рабочей поездкой посетил член Политбюро ЦК КПСС И. Капитонов. В 1969 году – космонавт Евгений Хрунов, а в 1970 - президент Академии наук СССР, известный физик, теоретик космонавтики академик Мстислав Келдыш. В 1990 году – председатель президиума верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, в 2010 и 2012 годах - Дмитрий Медведев, сначала как президент, затем в качестве премьер-министра России. Пять представителей президента в Дальневосточном федеральном округе, почти все министры правительства России, члены Совета безопасности. Всего более 40 человек, а кроме них, депутаты Государственной Думы, естественно, депутаты областной Думы.



И вот, впервые,одновременно шесть депутатов Государственной Думы, трое из которых – Герои России.

Г.А. Карлов – депутат Государственной Думы от Сахалинской области, член комитета по безопасности и противодействию коррупции

А.Л. Краснов – Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне

Д. С. Перминов – Герой России, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции

Р. Ю. Романенко – Герой России, космонавт, член комитета Государственной Думы по обороне, начальник штаба военно-патриотического движения «Юнармия»

С. Ю. Тен – член комитета Государственной думы по транспорту

Ф.Г. Ганиев – член комитета Государственной Думыпо безопасности и противодействию коррупции

Вместе с депутатами на острова прибыли: С.А. Пономарев – историк, председатель Сахалинского отделения Российского географического общества, И. А. Самарин – историк, начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа», Е.И. Савельева – заместитель директора музейно-мемориального комплекса в г. Южно-Сахалинске «Победа». В составе экспедиции были и корреспонденты телеканала «Россия».

Эта экспедиция проделала большой путь, чтобы добраться до Кунашира. Камчатка, Северо-Курильск. Уруп, затем – посещение острова Итуруп, и вот, Кунашир. Не смогли посетить только остров Танфильева на Малой Курильской гряде.

На Кунашире в южно-курильском морском порту делегацию встретили мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко и председатель Собрания Сергей Бондарев. Гости сначала совершили экскурсию по райцентру, затем, у памятника героям состоялся митинг, где члены делегации, местные жители, представители воинских формирований, возложили венки в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В южно-курильском Доме культуры члены делегации встретились с жителями острова Кунашир, где Георгий Карлов рассказал об истории создания альманаха, о деталях прошедшей экспедиции. Каждому члену экспедиции было о чем рассказать, но они ограничились короткими выступлениями. А затем началась дискуссия. Присутствующие на встрече задавали вопросы, а гости отвечали.

Депутаты здесь же вручили присутствующим военнослужащим пулеметно- артиллерийского полка, пограничникам, отдельным жителям Южно-Курильского района благодарственные письма Государственной Думы РФ.