Часть Южно-Сахалинска будет закрыта для проезда в День России

Южносахалинцев и гостей города приглашают на праздничные мероприятия в честь Дня России. Концерт «Россия - моя страна!» пройдет 12 июня на площади у музея «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске. Праздник продлится с 11.00 до 14.00.

Свои музыкальные номера представят коллективы островного региона: народный ансамбль танца «Экзотика», ансамбли «Кампанелла», «Радостея», «Белые росы» и «Драйв». В 13.00 перед собравшимися выступит легендарная группа - ВИА «Синяя птица».

В рамках празднования состоится подведение итогов и награждение победителей проекта инициативного бюджетирования «Развитие территорий», который в этом году реализуется при поддержке Валерия Лимаренко. Напомним, от Южно-Сахалинска в финал народного голосования, которое проводилось с 1 по 20 мая, вышли 2 народных проекта: строительство Дома культуры в Новой Деревне с устройством помещений для проведения спортивных занятий и реконструкция участка улицы Горной в Синегорске.

Концерт инструментальной музыки «Музыка моей души» в этот день в 18.00 состоится и в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. С 09.00 до 18.00 на площадке около Дома торговли будет работать праздничная тематическая ярмарка. Кроме того, 12 июня пройдет велопробег. В этом году островные велосипедисты проедут по маршруту от исторического парка «Россия - моя история» по ул. Горького до ул. Больничной, в обратном направлении - по ул. Горького до пересечения с ул. Емельянова, после этого вновь по ул. Горького до пересечения с ул. Больничной и обратно к историческому парку «Россия - моя история».

В связи с празднованием Дня России и проведением велопробега 12 июня в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения в движении транспорта. С 10.00 до 14.30 будет запрещено двигаться по ул. Горького от пл. Победы до ул. Больничной, а также по ул. Священномученика Илариона Троицкого от ул. Горького до въезда на стадион «Спартак» (по ул. Горнолыжной). Городские маршруты № 28 и 103 на время ограничений будут объезжать закрытые участки через пр. Победы и по ул. Комсомольской.

Кроме того, культурно-массовые мероприятия 12 июня пройдут и в планировочных районах и селах городского округа. Так, в Доме культуры «Ключи» состоится презентация для детей «Широка страна моя родная» (начало - в 15.00). Дискотеку 80-90-х для жителей Новоалександровска подготовил центр народной культуры «Радуга» (20.00). Праздничный концерт «Россия - Родина моя» ждет жителей Дальнего (19.00). Также праздничная программа пройдет в ДК «Родник» в Березняках (12.00), ДК «Синегорье» (15.00), Старорусском ДК (20.00) и ДК «Электрон» в Весточке (12.00).