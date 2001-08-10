ЕГЭ по обществознанию сдали более 1,4 тысяч островитян
Сегодня выпускники сдали ЕГЭ по обществознанию. Данный экзамен - самый популярный предмет среди экзаменов по выбору. Его сдавали 1483 выпускника. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минобр.
- Обществознание — интересный и важный предмет. Именно он считается одним из самых массовых. Его сдают те выпускники, кто планирует поступать в гуманитарные вузы, - отметила министр образования Наталья Мурашова.
ЕГЭ будет считаться сданным, если участник наберет минимальное количество баллов по стобалльной шкале. Стоит отметить, что самый высокий минимальный балл на едином госэкзамене по обществознанию – 42. Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. Результаты экзаменов станут известны не позднее 25 июня.
Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что сегодняшний экзамен прошел на территории Сахалинской области в штатном режиме. Технологических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано.
- Обществознание выбрал целенаправленно. Этот предмет необходим мне, чтобы поступить на юридический факультет, - делится выпускник Александр Ким. – Много готовился, читал большое количество дополнительной литературы. Для того, чтобы получить высокие баллы, обществознание нужно не только хорошо знать, но и понимать его.
Напомним, что по вопросам проведения ЕГЭ школьники и их родители могут звонить по телефонам «горячей линии»: +7 (4242) 46-59-60,46-59-93. Кроме того, звонки принимаются и на телефоны «горячей линии» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.
Следующие экзамены основного периода – биология и информатика - пройдут в четверг, 13 июня.
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