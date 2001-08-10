Цирк "Шапито" нарушил закон в Южно-Сахалинске
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля фиксируют факты незаконно размещенных информационных сообщений и объявлений, чтобы после установления собственников привлечь их к административной ответственности за нарушение правил благоустройства в целом и за каждый факт в отдельности. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-сахалинска.
В свою очередь муниципальные предприятия, в ведении которых находятся остановочные павильоны, дорожные ограждения и столбы уличного освещения, очищают поверхности от объявлений. Эти расходы затем также будут взысканы с нарушителей.
Представитель цирка "Шапито" вызван на составление административного протокола. В ближайшее время здесь ждут и представителя курсов по ментальной арифметике. У нарушителей остается возможность самостоятельно убрать свою печатную продукцию, чтобы получить штрафы по меньшему количеству фактов.
Напомним, на территории городского округа действуют Правила благоустройства, согласно которым запрещается размещение информационных сообщений на зданиях, сооружениях, ограждениях, павильонах остановок пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях, газонах, тротуарах и т.д. Соблюдение правил обязательно для всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности, а также для индивидуальных предпринимателей. Ответственность за неисполнение влечет предупреждение либо наложение административного штрафа до 300 тысяч рублей.
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