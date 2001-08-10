Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2019
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Часть Южно-Сахалинска будет закрыта для проезда в День России
10:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Горную закроют для движения в Южно-Сахалинске

Улицу Горную закроют для движения в Южно-Сахалинске

Ограничение проезда транспорта введено по улице Горной на пересечении с улицей Комсомольской областного центра. Ремонтно-восстановительная бригада СКК уже приступила к работам: им производит произвести замену участка теплотрассы. Ранее в ходе гидравлических испытаний на нем было выявлено повреждение, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую коммунальную компанию.

Объезд осуществляется по внутриквартальным проездам.

Завершить работы планируется к вечеру 13 июня. Нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в этой части города.

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