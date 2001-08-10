Лучшие предложения сахалинцев и курильчан по благоустройству своих населенных пунктов получат до 100 млн рублей на реализацию. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Центром торжественных мероприятий в День России, 12 июня, станет площадь перед историческим парком «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске. Здесь в 11:00 объявят итоги общеобластного голосования за проекты.

Напомним, в финал конкурса, который проводится при поддержке врио губернатора области Валерия Лимаренко, вышли 32 инициативы от жителей всех 18 муниципальных образований. Среди них – дом культуры в Новой деревне, спортивные объекты в Долинске, Поронайске, Вахрушеве, Охе, Чапланово, Макарове, Южно-Курильске. Жители Синегорска предложили реконструировать улично-дорожную сеть поселка. Еще несколько проектов коснулись строительства и модернизации систем водоснабжения.

– Я участвовал в собраниях по выдвижению проектов, на которых люди предлагали интересные идеи, как сделать свои города и села более красивыми и удобными для жизни, – отметил Валерий Лимаренко. – Каждое предложение от неравнодушных сахалинцев и курильчан заслуживает поддержки. Победители получат до 100 миллионов рублей на воплощение своих инициатив в жизнь.

Общий бюджет «Развития территорий», который распределят между собой лучшие проектные предложения, – почти 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех регионов России, запустивших у себя аналогичные проекты.

– Голосование за инициативы по благоустройству проводилось с 1 по 20 мая на портале «Инициативного бюджетирования». В этом году люди активнее поддерживали проекты. Свои голоса в Интернете отдали 15925 человек – это почти на 5 тысяч человек больше, чем в 2018 году. В тех населенных пунктах, где нет доступа в Сеть, голосование проводилось по бюллетеням. Также по районам курсировал наш брендированный автобус, где волонтеры рассказывали о проекте и помогали проголосовать всем желающим, – сказала директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления и открытости бюджета министерства финансов Сахалинской области Анна Казакова.

Кроме награждения победителей проекта «Развитие территорий», в День России южносахалинцы и гости города смогут поучаствовать во множестве интересных мероприятий. Перед историческим парком обустроят тематические площадки для мастер-классов, игровую зону с надувными аттракционами.

На торжественном концерте сахалинские музыканты и хореографические коллективы выступят с народными и эстрадными номерами. Также на сцену выйдет вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» из Москвы.