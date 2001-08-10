Жители Березняков и Старорусского внесли предложения по благоустройству
Предложения по развитию своих территорий накануне в рамках стратегической сессии «Твой! Южный» высказали жители сел Березняки и Старорусское. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Проводимые по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина стратегические сессии затронут 14 территорий. Свои предложения, которые войдут в основу территориальной Программы-2025 по развитию всего городского округа, уже озвучили жители Синегорска, Лугового, Дальнего, Елочек и Новоалександровска.
В начале встречи, разделившись на команды, инициативные селяне сформулировали цели, к которым необходимо двигаться для развития их территорий. По мнению собравшихся, Березнякам и Старорусскому требуется всестороннее благоустройство, развитие системы образования, а также максимальное общение власти с жителями при решении важных вопросов.
Затем присутствующие общими усилиями определили 10 проблемных вопросов, препятствующих достижению главных целей. Среди них строительство объектов инфраструктуры, возведение и ремонт дорог, строительство нового и ремонт существующего социального жилья, реконструкция существующих сетей, расширение медицинских услуг на базе ФАПа, создание зон для отдыха, озеленение сел, расширение объектов соцкультбыта и др.
Участники встречи положительно оценили подобный формат общения власти с жителями, который ведет к созданию комфортной среды проживания для каждого района городского округа.
- Готовясь к мероприятию, я обдумывала, чего не хватает нашим селам. Конечно, прежде всего благоустройства, новых дорог и социальных объектов. Не секрет, что новое жилье в нашем селе начали возводить только в этом году. И у людей действительно появился шанс переехать из аварийной квартиры в благоустроенную. Уверена, что общение власти с нами принесет пользу населенному пункту, - рассказала жительница Березняков Валентина Левина.
По мнению начальника отдела по управлению планировочным районом Новоалександровск, депутата Городской Думы Южно-Сахалинска Сергея Замотаева, подобные встречи актуальны как для жителей, так и для органов власти:
- Подобные встречи помогают чиновникам узнать локальные проблемы людей, а возможно, и те, что могут назреть в ближайшее время. Высказанные предложения войдут в Программу развития территории городского округа до 2025 года. Радует, что жителям небезразлично происходящее, они активно включаются в работу, обсуждают и идут на контакт.
Напомним, работа по обновлению Стратегии-2020 прошла в Южно-Сахалинске в 2014 году. Во время проведения 19 заседаний круглых столов были выбраны приоритетные задачи в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и др. Отмечая не меньшую значимость проблемных вопросов, связанных с проживанием людей в конкретных микрорайонах областного центра, мэр Сергей Надсадин принял решение о проведении в этом году серии стратегических сессий для подготовки территориальной Программы развития до 2025 года.
Следующая стратегическая сессия пройдет сегодня, 11 июня, во Владимировке.
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