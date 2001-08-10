Первые стобалльники ЕГЭ-2019 определились на Сахалине

Утверждены первые результаты основного этапа единых государственных экзаменов. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минобра, сегодня известны результаты ЕГЭ по четырем предметам - географии, литературе, математике базового и профильного уровней. Первыми стобалльниками экзаменационной кампании 2019 года стали: по профильной математике – выпускник СОШ № 6 Холмска – Никита Иванов, по географии - выпускник гимназии №2 Южно-Сахалинска Андрей Дружинин.

В экзамене по географии приняли участие 177 выпускников. Минимальный порог (37 баллов) преодолели более 80% участников, свои результаты они смогут предъявить при поступлении в вузы.

ЕГЭ по математике базового уровня написали 1285 человек. Большинство ребят справились с экзаменом на «4» и «5» - 892 человека (69,4% сдававших). 326 сахалинских выпускников написали экзамен на «отлично». Оценку «2» получили всего 5,8% участников. Напомним, что успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Экзамен по профильной математике писали 1317 выпускников. Не справились с заданием всего 9,2% участников. 62 выпускника набрали более 80 баллов. Математику профильного уровня выбрали ребята, которым она необходима для поступления в высшие учебные заведения.

По литературе более 90 % ребят преодолели минимальный порог в 32 балла. Всего в ЕГЭ по литературе приняли участие 166 человек. Максимального результата (100 баллов) нет.

Узнать свои результаты участники могут на официальном информационном портале ЕГЭ, используя свои паспортные данные. На официальном сайте регионального министерства образования выпускникам также открыт доступ к информации о результатах, полученных ими при сдаче ЕГЭ. Кроме этого, результаты передаются в школы и отделы образования.