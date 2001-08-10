Улицу Деповскую областного центра благоустроят
Участок ул. Деповской в Южно-Сахалинске приведут в порядок. В рамках муниципального контракта этим летом будет благоустроен участок от ул. Тихой до ул. Кирпичной. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Сегодня подрядная организация ГУДП «Экспромт» приступила к расстановке знаков, строительно-монтажные работы начнутся со следующей недели.
В рамках благоустройства на участке протяженностью 1105 метров будут проведены следующие виды работ: замена основания, укрепление обочин и водоотводных канав, устройство ливневой канализации, асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, установка бортовых камней, дорожных знаков и нанесение разметки. Кроме того, будут проведены работы по обустройству уличного освещения и озеленению.
Работы по контракту завершатся к 1 октября 2019 года. Закрывать участок для движения транспорта на время ремонта не планируется. Возможны небольшие ограничения.
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