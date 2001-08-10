Почти 1,7 млрд рублей выделено на подготовку островного региона к отопительному сезону

Отопительный сезон 2018-2019 года завершается в Сахалинской области. Сегодгя тепло отключено в 14 районах области. Еще в 4-х – Ногликском, Охинском, Северо-Курильском, Южно-Курильском – сезон завершится до 20 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Вопросы прохождения отопительного сезона в регионе курирует оперативный штаб. В его состав вошли руководители профильных министерств и ведомств, предприятий коммунальной сферы и энергетики, контролирующих и правоохранительных органов, главы районных администраций. На обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса ранее было выделено 1,4 миллиарда рублей. Это позволило в полном объеме отремонтировать котельное оборудование и теплотрассы. Всего 290 объектов. Как результат – основные системы жизнеобеспечения работали стабильно, без серьезных сбоев.

– При подготовке к отопительному сезону правительство области сформировало материальный резерв на сумму 164 миллиона рублей. Кроме того, во всех районах были созданы аварийные фонды. Эти средства позволили оперативно устранять нештатные ситуации на коммунальных объектах, чтобы сахалинцы и курильчане были обеспечены теплом и не испытывали неудобств, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Зайцев, в течение всего отопительного периода при ведомстве круглосуточно работали диспетчерские службы, а в районах на случай аварий - специальные бригады. Они участвовали в ликвидации шести локальных нештатных ситуаций в Южно-Сахалинске, Долинске, Александровске-Сахалинском и селе Никольском Углегорского городского округа. Под контролем специалистов министерства жилищно-коммунального хозяйства и местной администрации в сжатые сроки к зиме удалось подготовить бывший военный городок в селе Горном Курильского района. Отопительный период здесь прошел в штатном режиме.

По итогу сезона отмечается значительное снижение задолженности некоторых районов области за использование топлива. Так, долги за уголь по сравнению с прошлым годом в целом сократились на 143 миллиона рублей, за жидкое топливо – на 36 миллионов рублей, за газ - на 6 миллионов рублей.

Напомним, с начала 2019 года в Сахалинской области по поручению Валерия Лимаренко введены компенсации за покупку угля и дров. Абсолютно новая мера поддержки доступна всем жителям области, вне зависимости от доходов. Единственное условие – нужно проживать в доме, не подключенном к центральному отоплению. Обращаться за выплатой необходимо в отделение центра социальной поддержки по месту жительства. Новой мерой поддержки в этом году уже воспользовались 1083 человека, на эти цели власти направили 134 миллиона рублей.

Для подготовки к новому отопительному периоду областные власти выделили 1,67 миллиарда рублей. Разработан план по ликвидации до 2023 года ветхих сетей тепло-водоснабжения. Эти работы уже начались.