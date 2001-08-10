Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2019
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Часть Южно-Сахалинска будет закрыта для проезда в День России
17:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Перекрёсток Мира-Компроспект закроют в эти выходные в Южно-Сахалинске

Перекресток двух южно-сахалинских проспектов закроют для движения транспорта на выходные дни. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, с 21.00 14 июня и до 06.00 17 июня будет закрыто движение на перекрестке Коммунистический проспект - проспект Мира.

Здесь подрядная организация выполнит работы по прокладке коммуникаций водоснабжения и связи. По окончании работ асфальтобетонное покрытие будет восстановлено.

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