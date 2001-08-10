Перекрёсток Мира-Компроспект закроют в эти выходные в Южно-Сахалинске

Перекресток двух южно-сахалинских проспектов закроют для движения транспорта на выходные дни. Ограничения связаны с выполнением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, с 21.00 14 июня и до 06.00 17 июня будет закрыто движение на перекрестке Коммунистический проспект - проспект Мира.

Здесь подрядная организация выполнит работы по прокладке коммуникаций водоснабжения и связи. По окончании работ асфальтобетонное покрытие будет восстановлено.