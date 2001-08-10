Южно-сахалинских бизнесменов будут штрафовать за сломанные фонари и дорожные ограждения
Департамент общественной безопасности и контроля обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основные требования к обязательному содержанию элементов благоустройства. Неисполнение требований грозит административными штрафами, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Сотрудники департамента в ходе мониторинга улично-дорожной сети выявили ряд нарушений. Так, по ул. Транзитной, на пр. Мира, при въезде на территорию ТЦ «Вернисаж», а также северо-западнее перекрестка ул. Поповича и ул. Чехова повреждены дорожные ограждения, а на участке дороги по ул. Горького в районе дома №40 повреждена опора освещения. В организации, отвечающие за содержание улично-дорожной сети направлены письма о необходимости принятия мер по восстановлению повреждений.
В связи с этим напоминаем правила содержания элементов благоустройства улично-дорожной сети и других. Так, в задачи организаций всех форм собственности входит обеспечение надлежащего состояния конструкций, а именно - отсутствие поврежденных или утраченных фрагментов и другие, повышающих риски травматизма, нанесения ущерба и/или разрушения всего элемента благоустройства; также поверхности должны быть хорошо, плотно прокрашены, без отшелушивания красочного слоя.
Ответственность влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей, на должностных лиц до 10 тысяч рублей, на юридических - до 50.
Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание, что повреждения дорожных ограждений и опор освещения возникают также в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным фактам ведется работа по расчету стоимости причиненного муниципалитету ущерба с последующим обращением в суд с исковым заявлением о его взыскании с виновных лиц.
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