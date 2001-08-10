Количество талонов увеличивают в главной стоматологии области

Количество талонов увеличивают в Сахалинской областной стоматологии. К 15 июля на первичный приём к специалистам ежедневно будут выдавать около 220 талонов – это почти на 40% больше, чем сейчас. Такая информация была озвучена на совместном брифинге, посвященном работе линии «1-300», запущенной по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Об сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– Нам уже удалось в 2 раза увеличить число талонов, выдаваемых ежедневно на первичный приём к специалистам стоматологии. Если раньше в среднем их было 75, то сейчас – 160, к 15 июля планируется распределять по 220. Для этого мы будем привлекать дополнительных врачей, в ближайшее время пять из них придут в областную стоматологию. Ещё четыре специалиста усилят профильные отделения городских поликлиник. Кроме этого, привлекаем частные клиники, которые готовы принимать пациентов по программе ОМС, – сообщил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.

Запись на получение стоматологической помощи с 6 июня полностью переведена с портала «Госуслуги» на линию «1-300». За три дня талоны в учреждение взяли около тысячи человек, их примут в ближайшие две недели. Всплеск обращений зафиксирован в понедельник, в этот день было распределено 526 талонов, при этом ещё осталось 270 талонов на даты до 29 июня. Позже таким образом можно будет получить и талоны для детей, сейчас запись осуществляется по-прежнему: через «Госуслуги» и при личном обращении.

Резкое увеличение обращений привело к некоторым сложностям с дозвоном до операторов call-центра. Поэтому в ближайшее время число принимающих звонки увеличат до 22. При этом на различных Интернет-ресурсах уже появились объявления с предложением помочь в процессе бронирования талона. Специалисты настоятельно рекомендуют сахалинцам не пользоваться этими услугами, так как линия «1-300» обеспечивает всем людям возможность записаться к врачу.

– Я бы хотел обратить внимание жителей области на то, что только совместными усилиями мы можем искоренить такую практику. Талоны не должны приобретаться за деньги. Надо дать возможность людям получать стоматологическую помощь бесплатно, без помощи посторонних лиц, – отметил руководитель регионального минздрава Владимир Ющук.

Позднее планируется ввести и другие инструменты записи на приём к специалистам областной стоматологии. Для этого собираются запустить региональный портал, при этом возможность записи по телефону сохранится.

На брифинге говорили и о других вопросах, которые чаще всего поступают на линию «1-300». Всего с 1 апреля зафиксировано около 5,5 тысяч обращений от жителей области. Большая часть из них связана с доступностью талонов к узким специалистам, работой областных медучреждений, льготным лекарственным обеспечением. В 65% случаев обозначенные проблемы оперативно решаются.