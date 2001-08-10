Одиннадцать инициатив победили в областном проекте «Развитие территорий»
Итоги проекта «Развитие территорий» подвели в День России. В Южно-Сахалинске центром торжественных мероприятий стала площадь перед историческим парком «Россия – моя история». Здесь с праздником сахалинцев и курильчан от имени областного правительства поздравил глава региона Валерий Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Празднование Дня России началось с поднятия государственного флага и исполнения военным оркестром гимна страны. После на сцену вышел врио губернатора Валерий Лимаренко.
– Дорогие друзья, позвольте от имени областного правительства поздравить вас с Днем России! Сегодня развитие нашей страны, и в частности островного региона зависит только от нас с вами. Уверен, вместе мы продолжим менять остров к лучшему, сделав наш дом комфортным местом для жизни. Спасибо за вашу активность, целеустремленность, за то, что вы помогаете нам. Благодаря вашей инициативе Сахалин становится лучше, – обратился к жителям Валерий Лимаренко.
На празднике были подведены итоги общеобластного голосования в рамках проекта инициативного бюджетирования «Развитие территорий». Он реализуется при поддержке регионального правительства.
В финал вышли 32 инициативы от жителей всех 18 муниципальных образований Сахалина и Курил. Голосование за предложения по благоустройству территорий проводилось с 1 по 20 мая на портале «Инициативного бюджетирования». Свои голоса в Интернете отдали 15925 человек, кроме того, очно проголосовали 2474 человека. Победителями стали предложения из 10 муниципальных образований.
Корсаковский район вышел в финалисты с проектом обустройства городского парка культуры и отдыха. За него жители отдали 3 170 голосов. Проект направлен на улучшение облика городского пространства, привлечение туристов и организацию активного отдыха жителей и гостей города. Также корсаковцы выступили за прокладку централизованной системы водоснабжения в селе Охотском.
Анивский городской округ предложил «Строительство парковой зоны за висячим мостом» и получил поддержку от 2 581 человека. Благоустроенная территория будет способствовать созданию новых зон отдыха для жителей и гостей Анивы. Предполагается тематическое оформление парка, прокладка экотроп, пешеходных и велосипедных дорожек.
В Охинском районе жители предложили построить крытый корт для зимних и летних видов спорта. Инициативу в общей сложности набрала 2 306 голосов.
– Это очень нужный проект для нашего района, конечно, очень рады победе. До этого шесть лет добивались начала проектирования и строительства крытого спортивного комплекса в Охе. Благодаря проекту рассчитываем уже через два года составить хорошую конкуренцию спортсменам из других районов области. Также сможем проводить областные соревнования у себя в Охинском районе, – отметил участник проекта «Развитие территорий» Данила Редников.
Жители Углегорского района выступили с инициативой создать Аллею Памяти в поселке Шахтёрск. Цель проекта – укрепить нравственно-патриотические чувства, увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Томаринский район представил план по строительству бани в селе Ильинском, Александровск-Сахалинский – по капитальному ремонту и модернизации системы водоснабжения села Виахту.
Поронайский городской округ заявил о реконструкции спортивного комплекса с лыжероллерной трассой. А в Невельском – жители хотят обустроить автостанцию с остановочными павильонами. Смирныховский район предложил начать строительство информационно-патриотической площадки и скверов в поселке Смирных, селах Победино и Рощино.
Решением правительства Сахалинской области дополнительно в число победителей включен и еще один проект Долинского городского округа – «Строительство набережной в селе Стародубское». За него сахалинцы отдали 1 154 голосов. Лучшие предложения сахалинцев и курильчан по благоустройству своих населенных пунктов получат финансирование до 100 миллионов рублей на реализацию. Работы будут проводиться в течение 2020-2021 годов.
Кроме награждения победителей проекта «Развитие территорий», в День России южносахалинцы и гости города смогли поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. На площади перед историческим парком состоялся концерт. На сцену вышел вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» из Москвы. Также со своими номерами выступили сахалинские музыканты и хореографические коллективы.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Лучших в парных шахматах определили в Южно-Сахалинске
09:30 Сегодня Южно-сахалинских бизнесменов будут штрафовать за сломанные фонари и дорожные ограждения
09:47 Сегодня Юных сахалинцев приглашают в летний спортивный лагерь
- 10:28 Сегодня Количество талонов увеличивают в главной стоматологии области
- 10:45 6 Июня Сахалинцу Борису Со вручили памятный знак за заслуги в развитии киокусинкай
- 18:00 6 Июня Ремонт четырех дворов стартовал в Южно-Сахалинске
18:00 7 Июня Улицу Тихоокеанскую областного центра временно закроют для проезда
- 17:00 7 Июня Электронные квитанции за свет предлагают оформить сахалинцам
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
13:30 16 Мая В Южно-Сахалинске 25 мая пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2019»
12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?