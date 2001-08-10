Новый культурный центр появится в Соловьевке

Новый культурный центр построят в селе Соловьевка Корсаковскоо района. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Валерия Лимаренко в муниципальное образование. Глава области посетил сельский клуб, который располагается в здании 1951 года постройки.

Валерий Лимаренко лично убедился, что деревянное строение находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует современным нормам и требованиям пожарной безопасности. Кроме того, помещений клуба не хватает для полноценной деятельности. Приходится совмещать занятия и в одной комнате заниматься и хореографическим, и художественным творчеством. Также в здании нет места для проведения общих мероприятий. По данным районной администрации, сельский клуб является местным центром культуры и досуга. В настоящее время в его кружках и секциях занимаются 155 человек, 123 из которых – дети.

– По клубу однозначное решение: надо строить новое здание. Ставлю задачу районной администрации в ближайшее время закончить проектирование, чтобы в следующем году можно было приступить к строительству, – сказал Валерий Лимаренко.

Глава области уточнил, что в новом сельском доме культуры будут большой зал на 150 мест, библиотека, а также комнаты для различных кружков и клубов по интересам. Завершить строительство культурного центра планируют в 2022 году.

Осмотрел Валерий Лимаренко и военные городки Дачное и Соловьевка. В населенных пунктах ведется работа по передаче имущества на муниципальный баланс. По данным районной администрации, в настоящее время мэрия расширяет границы населенного пункта. Ориентировочно изменения будут внесены в генплан в ноябре, после чего имущество перейдет в собственность Корсаковского района.

Глава области уточнил, что в ближайшее время на Сахалин прибудут представители Министерства обороны, с которыми будут проведены поэтапные переговоры о передаче объектов ведомства в областную и муниципальную собственность.

– Для того, чтобы решить вопросы по благоустройству, имущество должно быть передано. Только тогда мы сможем ремонтировать дома и дворы, заниматься модернизацией объектов теплоснабжения. Кроме того, нам надо решить вопросы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Сейчас мы готовимся к этим переговорам. Сегодняшняя поездка позволит более предметно говорить с представителями Минобороны, – сказал Валерий Лимаренко.

Напомним, ранее Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче ряда земель в собственность Сахалина. Областным муниципалитетам будет передано около 40 земельных участков, принадлежащих Минобороны, но ведомством не используемых.

В мае глава области встретился с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым. На встрече стороны договорились о проведении двух раундов переговоров для решения социальных и коммунальных проблем семей военнослужащих в военных городках. Они пройдут летом этого года в Сахалинской области. В ходе переговоров планируют поднять и вопросы, касающиеся совместного использования маяков и Корсаковского порта.