Сахалинские выпускники написали ЕГЭ по биологии и информатике
Сегодня, 13 июня состоялся ЕГЭ по биологии и информатике. В этот день на Сахалине работало 22 пункта проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по биологии было зарегистрировано 547 человек, информатику в этот день сдавали – 218 выпускников, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой областное министерство образования.
- Решение сдавать биологию вряд ли может прийти спонтанно. Думаю, что все ребята, которые выбрали данную дисциплину подходили к этому очень осознанно, - отмечает руководитель пункта проведения экзамена Марина Гулакова. - Интерес к этой дисциплине оправданно высок среди предметов по выбору. Наибольшее число направлений подготовки, требующих для поступления ЕГЭ по биологии, связаны со здравоохранением, экологией, безопасностью окружающей среды и многими другими.
Минимальный оценочный порог, который должны преодолеть выпускники, чтобы получить положительный результат на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, по информатике – 40. С результатами экзаменов участники смогут ознакомиться 26 июня.
Экзамены прошли с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ. Соблюдение установленного порядка на экзамене контролировали члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники министерства образования, общественные наблюдатели, а также онлайн-наблюдатели в Ситуационном центре.
- На территории Сахалинской области проверка знаний прошла без эксцессов и сбоев. Нарушений в ходе проведения ЕГЭ в экзаменационных пунктах не установлено, - сказала Елена Шишова, член областной государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области.
Как сообщалось ранее, основной этап сдачи ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. В текущем году ЕГЭ сдают около трех тысяч сахалинцев и курильчан.
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