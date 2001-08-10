Проезд по улице Горной в Южно-Сахалинске будет закрыт до 17 июня

Ограничение проезда по улице Горной в Южно-Сахалинске продлили до понедельника. Это связано с внеплановым увеличением объема ремонтных работ на теплосети. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую коммунальную компанию.

На пересечении улиц Горной и Комсомольской продолжаются работы по замене участка теплотрассы, повреждение на котором было выявлено во время гидравлических испытаний 10 июня.

В ходе земляных работ специалистами СКК обнаружено большое количество и сложное пересечение смежных коммуникаций других ресурсоснабжающих организаций, что существенно осложнило работу. Чтобы не повредить сети, ряд работ выполнялся вручную. Кроме того, погодные условия затянули производство сварочных работ.

Завершить работы планируется к вечеру 17 июня.

В СКК отмечают, что нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.