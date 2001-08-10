Островитянам расскажут, как противостоять мошенникам

Сахалинцев приглашают на лекторий по теме «Мошенничество на финансовых рынках». Он состоится в областной универсальной научной библиотеке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Специалисты сахалинского отделения Центрального банка России расскажут, как обезопасить себя и своих близких от современных схем обмана на финансовых рынках, о привлечении средств в «финансовые пирамиды», посредничестве в получении кредита, хищении денежных средств с банковских карт, а также о разных видах мошенничества в сети Интернет и способах выхода из проблемных ситуаций.

Всех желающих ждут 19 июня в 14.00 в конференц-зале СахОУНБ (ул. Хабаровская, 78). Вход свободный. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-22.