Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июня 2019
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18:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островитянам расскажут, как противостоять мошенникам

Островитянам расскажут, как противостоять мошенникам

Сахалинцев приглашают на лекторий по теме «Мошенничество на финансовых рынках». Он состоится в областной универсальной научной библиотеке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Специалисты сахалинского отделения Центрального банка России расскажут, как обезопасить себя и своих близких от современных схем обмана на финансовых рынках, о привлечении средств в «финансовые пирамиды», посредничестве в получении кредита, хищении денежных средств с банковских карт, а также о разных видах мошенничества в сети Интернет и способах выхода из проблемных ситуаций.

Всех желающих ждут 19 июня в 14.00 в конференц-зале СахОУНБ (ул. Хабаровская, 78). Вход свободный. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-22.

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