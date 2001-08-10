Жители Владимировки рассказали, каким хотят видеть свой район

Жители Владимировки внесли в Программу-2025 свои пожелания по развитию района. Напомним, на территории городского округа продолжаются стратегические сессии, в ходе которых жители микрорайонов, планировочных районов и сел озвучивают первоочередные задачи, которые необходимо реализовать для улучшения качества жизни. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Жители Владимировки в числе приоритетных задач вынесли на обсуждение вопросы газификации, капитального ремонта инженерных сетей, строительства детского сада и школы, продолжения асфальтирования дорог и установки уличного освещения, обустройства детских и спортивных площадок, а также озеленения.

Кроме вопросов жилищно-коммунального хозяйства и строительства социальных объектов вносились предложения по благоустройству района. При этом его жители готовы активно обсуждать проекты, у них есть сформированные предложения. Так, Геннадий Фуреев, который проживает в районе более 18 лет, предложил построить сквер и переименовать автобусную остановку.

- Я выступил с инициативой обустроить сквер Геологов между домами № 106а и № 102 по ул. Сахалинской (здесь проживало много людей этой профессии) и переименовать остановку «Пивзавод» в «сквер Геологов».

Как отметил Геннадий Фуреев, новый формат общения с людьми - стратегические сессии - повышает активность жителей. Сегодня город меняется, и, каким он будет дальше, зависит прежде всего от горожан.

В каждой стратегической сессии кроме жителей территорий принимают участие представители общественности. Как отметила исполнительный директор Ассоциации собственников жилья «Мой дом» Наталья Квашина, стратегические сессии - своевременный проект.

- Сегодня мы видим, как благодаря реализации Стратегии-2020 преобразилась центральная часть города. Теперь нам нужен второй этап - необходимо подтягивать окраины, - говорит Наталья Квашина. - В новом формате общения люди сами обозначают проблемы, которые они видят изнутри.

По мнению еще одного участника стратегической сессии, члена общественно-консультативного совета при министерстве ЖКХ Сахалинской области Алены Силачевой, сейчас у жителей есть по-настоящему уникальный шанс составить карту «горячих точек» Владимировки.

- Программа территориального развития до 2025 года призвана выявить проблемы конкретных территорий города. Лучше людей, непосредственно проживающих здесь, никто эти проблемы не знает. Стратегические сессии позволяют сформировать определенный рейтинг проблем и понять, какие мероприятия должны быть выполнены в первую очередь, а какие потребуют более длительного решения. Власти и обществу необходимо наладить прямой диалог для того, чтобы наш город и его историческое сердце – Владимировка – стали комфортными для жизни каждого человека. Уверена, что все пожелания горожан лягут в основу Программы-2025.