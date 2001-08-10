Калитка между жилым комплексом «Аралия» и домом №295б по ул. Комсомольской, демонтированная администрацией, вновь была установлена неизвестными. Накануне на место снова направляли наряд, чтобы ее убрать. Пока проход остается свободным, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Представитель инициативной группы ЖК «Аралия» Константин Габидулин говорит, что им непонятна позиция соседей. До момента решения всех вопросов в правовом поле их просили не закрывать калитку.

- Через два месяца администрация построит для нас пешеходную дорожку, и нам не будет необходимости пользоваться прежним маршрутом. Останется ли там забор или его уберут - решат в законом порядке. Но соседи, видимо, пошли на принцип. Для нас это непонятно, - говорит Константин Габидулин. - Вы поймите правильно, сейчас это единственный проход к остановке, к школе, садику, магазину, чтобы не делать крюк через пока неблагоустроенный проезд через ул. Больничную. И если мы идем в обход, то детей не останавливают заборы, которые нагородили взрослые. Они продолжают ходить в школу (сейчас работают летние пришкольные площадки) привычным коротким путем — перелезают через забор. Это небезопасно. Мы беседуем с ними, но вспомните себя в этом возрасте. Выходит, что мы, взрослые, в том числе в лице наших соседей, толкаем детей на риск получить травму.

Жители по ту строну забора тоже переживают: в жилом комплексе людей будет все больше и они будут ходить через их придомовую территорию.

- Мы хотим благоустроенный двор, газоны. А жители тех домов все вытаптывают, занимают нашу парковку, еще и мусор в наши баки по пути выбрасывают. Мы уже много рассказывали о своих проблемах. Я уверена, что у нас все законно. Мы проводили собрание собственников, голосовали. Мы будем продолжать отстаивать свои права, - рассказала жительница дома № 295-б Елена Рыжкова.

Подчеркнем, при установке ограждения нарушения были допущены. Жители дома №295б по ул. Комсомольской, установив ограждение, нарушили ряд норм и правил, действующих на территории городского округа.

К ситуации с незаконно установленным ограждением подключились общественность и правозащитники. Как рассказала председатель общественного совета города Южно-Сахалинска Светлана Швец, сейчас главная задача - не создать прецедент, когда каждый дом будет ставить вокруг себя заборы и калитки.

- Эта ситуация для нас первый звоночек, и мы должны реагировать, чтобы четко разграничить правомочность таких ограждений и не допустить дальнейшую хаотичную установку заборов по всему городу. У нас запланирована встреча с прокуратурой. Будем прорабатывать юридические подходы к решению ситуации.

По мнению уполномоченного по защите прав человека в Сахалинской области Сергея Седова, в любой спорной ситуации, когда каждая сторона заявляет о своих правах, главное - не забывать принцип: права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека.

- Добиваться только защиты своих прав и не обращать внимания на права других - неправильная позиция. Эту ситуацию нужно пытаться разрешить в досудебном порядке, если не получится, то в судебном, вплоть до установления сервитута и др. Нужно посмотреть, все ли собственники были согласны на установку ограждения, и так далее. Но мы и без этого уже знаем, что администрация решает вопрос в законном русле, поскольку установка все-таки не была согласована должным образом. Поэтому доводить ситуацию до абсурда не хотелось бы, - говорит Сергей Седов.

По информации департамента общественной безопасности и контроля, на составление протокола представители управляющей компании, на территории которой установлено ограждение, так и не явились. Поскольку они были должным образом извещены о необходимости явиться, протокол составлен в их отсутствие и направлен на рассмотрение в административную комиссию.