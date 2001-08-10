Больше 200 человек обратились на портал «Сахалин.онлайн» за две недели

Более 200 обращений поступило за две недели работы на портал «Сахалин.онлайн». Об этом стало известно на брифинге двух заместителей председателя регионального правительства Владимира Сидоренко и Вячеслава Аленькова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

В первом квартале года глава области Валерий Лимаренко поручил правительству заняться формированием новой культуры работы с жителями, направленной на сотрудничество в решении проблем. Один из таких инструментов – сервис «Сахалин.онлайн», запуск которого был объявлен 29 мая.

Проект предназначен для сбора и оперативного решения проблем, с которыми сахалинцы и курильчане сталкиваются в своем доме, во дворе или и на улице. Он позволяет любому человеку сообщить о проблеме в удобном онлайн-формате. Уже сейчас в «Сахалин.онлайн» есть 85 тематических разделов в 11 категориях, в частности: ЖКХ, дворы, дороги, социальное обслуживание, образование, занятость, пожарная безопасность и так далее.

Система работает во всех 18-ти районах Сахалинской области. Регистрацию на ней прошли более 700 пользователей. В решении проблем, поступающих от жителей, кроме региональной власти задействованы муниципальные и городские администрации, управляющие компании. Введен контроль качества работы исполнителей, которые осуществляют отработку проблем.

– С 29 мая по 11 июня на «Сахалин.онлайн» поступило 215 сообщений, из которых 80 уже решены положительно, – сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко. – На данном этапе мы обнаружили необходимость отладить механизм и качество работы отдельных звеньев, в частности, некоторых управляющих компаний. Есть ряд запросов по теме мусора, поэтому в понедельник мы привлекли в «Сахалин.онлайн» регионального оператора по обращению с отходами. Теперь такие заявки отрабатываются более оперативно. Также решили добавить в ближайшую неделю отдельную новую тематику на сайте по несанкционированным свалкам.

Руководителем сервиса «Сахалин.онлайн» назначен один из финалистов федерального конкурса «Лидеры России» Артем Российченко, который уже имеет опыт ведения подобного проекта. По его словам, больше всего обращений сахалинцев касается некачественного ремонта дорог.

– Сюда присылают как оперативные ситуации – ямочный ремонт, профилирование грунтовых дорог – такие проблемы мы решаем сразу. Есть долгосрочные дорожные темы – асфальтирование проездов, дороги между населенными пунктами – по таким сообщениям мы информируем заявителя о сроках и условиях решения проблемы, – рассказал Артем Российченко.

Второе по популярности место занимают темы, касающиеся работы управляющих компаний. Например, после обращения на портал одну из коммунальных проблем, которая не решалась с прошлого года, удалось урегулировать всего за 5 дней.

Информация об административных правонарушениях (незаконная парковка или объявления на фасадах домов) занимает третье место по числу сообщений на сервисе «Сахалин.онлайн». По 10 таким случаям инициированы административные дела.

Как уточнил заместитель председателя правительства Вячеслав Аленьков, в ближайшее время на сайте планируют ввести новые разделы: рейтинг эффективности муниципалитетов, инициативы граждан и карту культурных мероприятий области.

– Перед нами поставлена задача – выполнять поручения жителей. Но для этого пользователям сайта необходимо давать нам своевременную обратную связь. Призываю всех сахалинцев регистрироваться на «Сахалин.онлайн». Чем активнее вы будете заявлять о проблемах, тем эффективнее будет контроль за ними, – сказал Вячеслав Аленьков.