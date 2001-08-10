Инспекторы водных дорог отмечают 35-летие ГИМС

Завтра, 15 июня, исполняется 35 года со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам. Как рассказали ТИА "Острова" со ссылкой на областное управление МЧС, инспекция была образована в июне 1984 года и до февраля 2004 года находилась в ведении различных министерств и ведомств. В её состав входили инспекторские отделения, участки, группы и спасательные подразделения: станции, посты, маневренные (водолазные) поисковые группы. В 2004 году указом Президента Российской Федерации ГИМС была передана в ведение МЧС России.

ГИМС МЧС России осуществляет государственный и технический надзор за маломерными судами, их базами (сооружениями) для стоянок и пользования во внутренних водах территориального моря Российской Федерации, а также обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность людей на водных объектах.

Зона ответственности регионального центра ГИМС МЧС России по охватывает территорию Сахалина и Курил. Уникальность островной области накладывает свой отпечаток на деятельность инспекции по маломерным судам, задает объем, ритм работы и степень нагрузки на её сотрудников. Только общая протяженность судоходных путей области составляет более 7000 км. На учете стоят более 10 тысяч маломерных судов.

В зимний период года на контроле инспекции находятся места массового выхода на лед любителей рыбалки, а в летнее время осуществляется контроль соблюдения правил безопасности в местах отдыха на водных объектах. В Центре ГИМС МЧС России по Сахалинской области введена в действие и функционирует автоматизированная информационная система. В базу данных по состоянию на июнь 2018 года занесено более 15 тысяч судоводителей.

Сотрудники ГИМС ведут активную работу с жителями островного региона разных возрастных категорий по разъяснению вопросов безопасности людей на акваториях. Особое внимание уделяется детской безопасности: в лагерях отдыха проводятся тематические конкурсы и викторины, а также инструктажи для персонала.

«Уважаемые коллеги, поздравляю с днем образования ГИМС! Желаю всем профессионалам своего дела благородства, отзывчивости, безопасности, зоркости и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы. Благополучия вам, слаженности в работе, крепкой технической базы и профессионального роста. И, по традиции, - семь футов под килем!», - поздравила сослуживцев и.о. главного госинспектора области по маломерным судам Наталья Иванкова.

На вооружении регионального центра ГИМС находятся плавсредства, автомобили и снегоходы. Маломерные суда отечественного и зарубежного производства отличаются высокой маневренностью, скоростью и ходовыми качествами, подходящими для Сахалинской области. Имеющиеся плавсредства могут эксплуатироваться как на море, так и на внутренних водоёмах. Сотрудники инспекции регулярно принимают участие в спасательных операциях.